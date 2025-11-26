Het geluk van Joshua Zirkzee kon een jaar geleden niet op. Na een ijzersterk seizoen bij Bologna maakte hij zijn droomtransfer naar Manchester United en mocht hij debuteren bij het Nederlands elftal. Inmiddels is de loopbaan van de 24-jarige spits in verval geraakt. Gelukkig lijkt de koploper van een Europese topcompetitie Zirkzee te verlossen uit Engeland.

Zo meldt de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport dat Zirkzee 'ja zou hebben gezegd' tegen een winterse overstap naar AS Roma. Het zou gaan om een deal betreft een huurovereenkomst tot het restant van het seizoen, met een optie tot koop.

Koploper in Serie A

Volgens de Italiaanse krant komt er een clausule waarin AS Roma de Nederlander moet overnemen wanneer de club Champions League-voetbal behaald. Iets waar de Romeinse club al hard op weg naar is. Zo staan ze na twaalf speelrondes bovenaan in de Serie A. AS Roma heeft een voorsprong van twee punten op zowel AC Milan als Napoli en een voorsprong van drie punten op Inter.

Mocht de ploeg, onder leiding van Gian Piero Gasperini, de huidige vorm tot het einde van het seizoen doortrekken, onstaat er ongetwijfeld een volksfeest in Rome. Voor het laatste landskampioenschap van de club moeten we namelijk terug naar 2001. In totaal was AS Roma driemaal de beste van Italië.

Gouden kans voor Zirkzee

De eventuele overstap naar Roma lijkt een mooie uitweg voor Zirkzee. Bij zijn huidige club Manchester United speelde hij in anderhalf jaar tijd slechts 55 wedstrijden, waarin hij zeven keer tot scoren kwam. In de Serie A noteerde hij al betere cijfers. In zijn twee seizoenen bij Bologna maakte hij veertien doelpunten en werd hij uitgeroepen tot de beste speler van het seizoen voor zijn club.

Zirkzee moet voor zijn plekje bij AS Roma wel concurreren met een andere spits. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft de club uit de hoofdstad ook haar oog laten vallen op Franculino. De 21-jarige spits van het Deense Midtjylland, die dit seizoen al negentien scoorde, geniet echter ook de interesse van Tottenham Hotspur.

