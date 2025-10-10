Joshua Zirkzee lijkt klaar met zijn rol als bankzitter bij Manchester United. De Nederlandse spits ziet een vertrek in januari als enige uitweg om zijn WK-droom levend te houden. In Italië houden ze de situatie nauwlettend in de gaten, want een terugkeer naar de Serie A lijkt plots weer een realistische optie.

Sinds zijn overstap van Bologna naar Manchester United in de zomer van 2024 voor ruim 42 miljoen euro, kwam Zirkzee nauwelijks uit de verf. Waar de Schiedammer vorig seizoen nog regelmatig in actie kwam, is zijn rol dit jaar minimaal. Onder manager Rúben Amorim speelde hij slechts 82 minuten in negen competitieduels en begon hij geen enkele keer in de basis.

De concurrentie in de aanval is moordend. Amorim geeft de voorkeur aan nieuwkomers Matheus Cunha, Benjamin Sesko en Bryan Mbeumo. En dat terwijl Rasmus Højlund deze zomer vertrok naar Napoli. Zirkzee lijkt volledig te zijn weggezakt in de pikorde, met weinig uitzicht op meer minuten in de tweede seizoenshelft.

Italiaanse interesse groeit weer

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport onderzoekt AS Roma de mogelijkheid om Zirkzee in januari op huurbasis over te nemen. Trainer Gian Piero Gasperini, die hem al bij Atalanta wilde aantrekken, ziet in de Nederlander nog altijd een ideale spits. Hij kent de Serie A goed en bewees bij Bologna dat hij in die competitie kan excelleren.

Voor Roma zou het bovendien een haalbare constructie zijn. Zirkzee verdient bij United 3,6 miljoen euro per jaar, een half seizoen huren zou de Italianen zo’n 1,8 miljoen kosten. Dat past binnen het beperkte budget van de club, die deze winter dringend op zoek is naar aanvallende versterking.

Meer speeltijd moet WK-kansen redden

Zirkzee’s wens om te vertrekken komt niet alleen voort uit sportieve frustratie. Hij werd opnieuw gepasseerd door bondscoach Ronald Koeman en dreigt zijn plek bij Oranje te verliezen richting het WK van 2026. Regelmatig spelen in een vertrouwde omgeving moet zijn kansen op een selectie vergroten.

Meerdere clubs ruiken hun kans

Roma is niet de enige club die hem in de gaten houdt. Ook West Ham United en Everton zouden interesse hebben in de spits. Toch lijkt Zirkzee zelf vooral te azen op een terugkeer naar Italië, waar hij zijn beste voetbal liet zien. Een winterse transfer zou zijn loopbaan een broodnodige nieuwe impuls kunnen geven.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.