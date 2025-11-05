Virgil van Dijk en Liverpool weten weer wat winnen is. Na zes nederlagen in zeven duels werd dinsdag voor de tweede keer op rij gewonnen. Op Anfield was Liverpool met 1-0 grootmacht Real Madrid de baas in de Champions League. Na afloop ging Van Dijk live op televisie de confrontatie aan met iemand die hem onlangs bekritiseerde.

Want in de negatieve reeks van Liverpool werd door ex-topvoetballer Wayne Rooney gewezen naar Van Dijk. "Nu moeten de trainers en de leiders van het team opstaan en uitvinden hoe snel ze dit snel gaan veranderen. Virgil van Dijk en Mo Salah; ze hebben nieuwe contracten getekend, maar ik geloof niet dat ze dit jaar het team leiden", waren de vernietigende woorden van Rooney.

Na de overwinning op Aston Villa (2-0) afgelopen weekeinde reageerde Van Dijk al op de 'luie kritiek' van Rooney. "Vorig jaar hoorde ik hem niet. Het raakt me niet. Over deze specifieke speler, uiteraard een legende en een grootheid die velen heeft geïnspireerd, kan ik alleen maar positieve dingen zeggen. Maar ik vind die opmerking een beetje luie kritiek."

Van Dijk gaat confrontatie aan na overwinning

Toevalligerwijs was Rooney als analist van Prime bij Liverpool tegen Real Madrid in de Champions League. Na de 1-0 overwinning werd de aanvoerder van Liverpool naar de desk geroepen. Daar ging het over de rel. Eerst deed Rooney zijn zegje. "Ik zeg voortaan niets meer, ik denk dat ik Liverpool heb aangemoedigd tot een winstreeks", grapte de Manchester United-legende allereerst.

"Mijn kritiek was helder: als je de Premier League gewonnen hebt en het seizoen erna een reeks wedstrijden verliest... dat verwacht je niet van het Liverpool van de afgelopen jaren. Virgil als aanvoerder, dat is jouw kans om de spelers te leiden, en dat is wat ik bedoelde", verklaarde Rooney. Van Dijk was het niet eens met die bevindingen en vond dat hij wel zich wel een leider toonde.

Van Dijk responds to Wayne Rooney’s criticism 😬 pic.twitter.com/L4gylSrxFl — LFCTact (@LFCTactico) November 4, 2025

"Ik vind de opmerking dat sinds ik het nieuwe contract heb getekend ik het laat lopen een beetje...", reageerde Van Dijk, waarna hij zin zin niet afmaakte. "Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik wil presteren voor het team en de club en als we als team een moeilijke periode doormaken, doet me dat veel pijn en wil ik het tij keren."

