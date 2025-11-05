Liverpool lijkt definitief een einde te hebben gemaakt aan de crisis. 'The Reds' wonnen afgelopen weekend al van Aston Villa en dinsdag werd er gewonnen van Real Madrid in de Champions League. Coach Arne Slot krijgt na flink wat kritiek eindelijk weer eens wat lof voor zijn acties.

Liverpool begon het seizoen nog goed, maar afgelopen maand kwam de klad er ineens volledig in. De ploeg van Slot verloor plotseling zes keer in zeven wedstrijden en dus waren er plotseling ook twijfels over de coach die Liverpool afgelopen seizoen naar de landstitel leidde. Die lijken na de 1-0 zege op Real Madrid weer helemaal verdwenen. "Liverpool speelde weer op zijn best en domineerde tegen Real Madrid", schrijft de BBC dan ook.

Zij waren niet de enige met die conclusie, want ook The Sun zag weer een ouderwets goed Liverpool. Zij denken dat de score een stuk hoger had uitgevallen zonder Real Madrid-doelman Thibaut Courtois: "Dit was behoorlijk overtuigend bewijs dat Liverpool terug is. Dit was een overtuigende overwinning op de 15-voudig Europees kampioen, die een nog overtuigendere score had opgeleverd zonder die verschrikkelijk goede Belgische octopus."

Bemoedigende avond voor Slot

The Guardian denkt dat de Liverpool-coach tevreden terugkijkt op de kraker tussen de twee Europese grootmachten: "Een nieuwe clean sheet en een doelpunt uit een standaardsituatie droegen bij aan de tevredenheid van Slot tijdens een luidruchtige, bemoedigende avond op Anfield. Het team van Xabi Alonso was de hele avond duidelijk de mindere."

Slot krijgt ook van Daily Mail de credits: "Liverpool heeft de zege meer dan verdiend. Het gevoel van kalmte en controle dat ze in hun kampioensjaar kenmerkte, keerde terug in deze wedstrijd en het zou een signaal moeten zijn voor degenen die hen hebben afgeschreven. Hulde aan Arne Slot en zijn mannen voor hun beste prestatie van het seizoen. Ze zullen hiervan genieten tot hun volgende monstertest."

Clash in Premier League

Daarmee doelt de krant op de wedstrijd in de Premier League van komend weekend. Slot gaat zondag met zijn ploeg op bezoek bij Manchester City. Liverpool staat na tien duels op de derde plek met 18 punten, terwijl City tweede staat met 19 punten. Aangezien koploper Arsenal al 25 punten heeft verzameld, zullen beide teams moeten winnen om nog uitzicht te houden op de landstitel.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.