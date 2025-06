Afgeperste Brian Brobbey zorgt voor 'schok' binnen Nederlands elftal: 'Zeer kwalijk!'

Het nieuws dat Brian Brobbey is afgeperst heeft ook het Nederlands elftal bereikt. Bondscoach Ronald Koeman schrok van het heftige verhaal.

Vrijdagochtend kwam het verhaal van Brobbey naar buiten via Het Parool. De Ajacied werd lange tijd afgeperst, met zelfs aanslagen op een huis en twee auto's. Ook werd een vriend die voor hem opkwam neergeschoten, die dat maar net overleefde.

Geschokte bondscoach

"Wij hoorden het gisteren, de KNVB kreeg bericht van Ajax dat het in de krant zou komen", zei Koeman op de persconferentie. "Pfoe, heftig… Dat het gebeurt, dat verrast me niet helaas. Want er gebeurt veel meer wat we allemaal niet eens weten. Maar dat hij erbij betrokken is - en wat ik lees en hoor ook zijn familie - dat gun je niemand. Zeer kwalijk", erkende de bondscoach.

Koeman wist van niets en had het ook niet per se eerder willen weten. Was het wel zo geweest, hadden hij of de bond wellicht kunnen handelen. "Dan zou je contact op kunnen zoeken. Maar ik las van Brian zelf dat hij dit het liefste achter zich wilde laten, dat moet je accepteren." In de spelersgroep van Oranje leefde het nieuws niet, simpelweg omdat niemand er van wist. Dat vertelde Cody Gakpo, die naast Koeman zat.

Aftrap WK-kwalificatie

Voor Nederland begint zaterdag de WK-kwalificatie, terwijl de overige landen in de poule al twee wedstrijden gespeeld hebben. Oranje speelde echter in maart de kwartfinale van de Nations League, waardoor het toen nog geen kwalificatieduels kon spelen. Na de interland tegen Finland wacht nog een thuisduel met Malta (10 juni).

