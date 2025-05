'Afscheid' bij FC Twente valt Sem Steijn zwaar: 'Normaal pak ik zulke momentjes niet...'

FC Twente boekte een belangrijke zege in de play-offs voor Europees voetbal. Voor middenvelder Sem Steijn, die komende zomer naar Feyenoord vertrekt, was het een avond om niet snel te vergeten. Niet vanwege de 3-2 zege op NEC, maar omdat het zijn allerlaatste wedstrijd in de Grolsch Veste was. "Daadwerkelijk de laatste keer, dat is best wel gek", stelt Steijn tegenover Sportnieuws.nl.

De wedstrijd zelf kende alles wat voetbal zo mooi maakt: spanning, strijd en emotie. Uiteindelijk trok FC Twente aan het langste eind na een bloedstolle 120 minuten. "De eerste veertig minuten waren héél goed. De spelers van NEC zeiden dat ze niet wisten waar ze het moesten zoeken", zegt de topscorer van de Eredivisie.

Lof voor Tyton

Vlak voor rust kreeg FC Twente een onnodige rode kaart. Uiteindelijk stonden de Tukkers ruim tachtig minuten met een man minder. Steijn kijkt met trots terug op hoe het team zich staande hield. "Na die rode kaart hebben we de wedstrijd professioneel doodgemaakt. We zijn voor elkaar door het vuur gegaan. En wat Tyton heeft gedaan is geweldig. Die laat zich niet snel gek maken, al werden zijn uittrappen er tegen het einde wel een beetje krommer van", lacht hij.

Een bijzondere afscheidsweek

Voor Steijn betekende de wedstrijd tegen NEC zijn laatste thuisduel in het thuisshirt van FC Twente. De jonge Hagenees werd na afloop luidkeels toegezongen door het publiek. "Dat was héél mooi. Normaal pak ik zulke momentjes niet, maar dit was toch écht de laatste keer. Ze waren zó aan het zingen, dat vond ik fantastisch", gaat Steijn verder.

Als dank voor drie mooie jaren bij de club gaf hij zijn shirt weg aan een fan. "Ik wilde de supporters bedanken. Niet alleen voor deze avond, maar echt voor de steun die ik altijd gevoeld heb, van het publiek en van iedereen binnen FC Twente."

'Dat is best gek'

Het afscheid valt Steijn zwaar, geeft hij toe. "Ik was er de hele week al een beetje mee bezig, dat het de laatste keer zou zijn. Maar ja, toen ik hier aankwam en de wedstrijd zag, werd het besef ineens heel snel werkelijkheid. Daadwerkelijk de laatste keer na drie prachtige jaren, dat is best wel gek", aldus de middenvelder, die vanaf volgend seizoen in De Kuip speelt bij Feyenoord.

Allesbeslissende finale tegen AZ

Komende zondag wacht de finale tegen AZ in Alkmaar, waarin FC Twente strijdt om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Steijn ziet het als een uitgelezen kans om zijn periode bij FC Twente met een prijs af te sluiten. "Dat is heel veel waard. Daar vecht je een heel seizoen voor. We hebben het thuis tegen AZ laten liggen, waardoor we nu uit moeten spelen."

"Dat zal kracht kosten, zeker na die verlenging. Dus goed herstellen is belangrijk. Warm bad, koud bad, sauna, massage, goed slapen en shakes drinken, dan ben je er morgen weer bovenop. Bietensap? Dat is écht vies", sluit Steijn lachend af.

