Tiental FC Twente knokt zich naar finale play-offs: Europese droom NEC ten einde

FC Twente speelt de finale van de Eredivisie play-offs na de 3-2 zege op NEC. In de Grolsch Veste zorgden beide ploegen voor een waar voetbalgevecht. De Tukkers stonden zo’n tachtig minuten met een man minder, maar trokken na 120 minuten tóch aan het langste eind. In de finale wacht een directe confrontatie met nummer vijf van de Eredivisie: AZ Alkmaar.

FC Twente verloor de afgelopen twee Eredivisieduels tegen AZ en Ajax, maar begon goed aan de eerste helft. De ploeg van Joseph Oosting speelde aardig wat kansen bij elkaar en in minuut 16 was het dan ook al raak. Michal Sadilek, die na dit seizoen lijkt te vertrekken, schoot in zijn afscheidsduel in de Grolsch Veste de 1-0 tegen de touwen. De Tsjech kreeg een afvallende bal voor zijn voeten en schoof 'm tegen de touwen.

FC Twente-uitblinker Michal Sadilek open over 'moeilijk afscheid': 'Komt toch steeds dichterbij' Michal Sadilek lijkt FC Twente spoedig achter zich te laten. In zijn hoogstwaarschijnlijk laatste thuisduel voor de Tukkers bewees hij nog wel zijn waarde met een belangrijke treffer. In een openhartig interview deelt de Tsjech zijn gedachten over een mogelijk vertrek. "Mijn doel is om FC Twente naar de Conference League te brengen, maar natuurlijk zit mijn afscheid wel een beetje in mijn hoofd", vertelt Sadilek aan Sportnieuws.nl.

Oliedomme rode kaart

In de eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht voor FC Twente. Totdat Max Bruns een gigantische ketser maakte. De verdediger schatte een lange bal van Philippe Sandler helemaal verkeerd in, waardoor NEC-aanvaller Sontje Hansen één-op-één leek te komen met FC Twente-goalie Przemyslaw Tyton. Alec van Hoorenbeeck trok echter aan de noodrem en bracht de pijlsnelle aanvaller vlak buiten het zestienmetergebied ongelukkig ten val: rode kaart voor de Belg.

Razendsnelle gelijkmaker na rust

NEC voerde de druk na rust behoorlijk op en dat leverde een razendsnelle gelijkmaker op. Feyenoord-aanwinst Sem Steijn verdedigde héél slecht uit en schoot de bal eenvoudig in de voeten van NEC'er Kodai Sano. De Japanner twijfelde geen seconde en ramde de bal schitterend in het Twentse doel: 1-1.

Hoe drie Japanse talenten hun weg vinden in Nederland bij NEC: 'Soms laten we een chefkok naar mijn huis komen' De drie Japanners bij NEC zijn ondertussen niet meer van elkaars zijde te slaan. Eerst was daar Koki Ogawa, toen Kodai Sano en recentelijk kwam ook Kento Shiogai. De drie kenden elkaar voor hun komst bij NEC nog helemaal niet, maar eten nu wekelijks met elkaar. Want de Japanse keuken: die krijg je niet uit hun systeem. Een Amsterdamse chef-kok moet er zelfs aan te pas komen.

Voorsprong voor NEC

Een kleine tien minuten later was het opnieuw raak voor de club uit Nijmegen. Sami Ouaissa zette Vito van Crooij met een uitstekende pass alleen voor het doel, waarna Van Crooij binnen schoof: 1-2. De grensrechter leek er een stokje voor te steken, maar toen kwam de VAR op de lijn van scheidsrechter Sander van der Eijk. De NEC-aanvaller stond geen buitenspel, waardoor de goal alsnog werd goedgekeurd.

Verrassende gelijkmaker

NEC leek af te stevenen op een overwinning in de Grolsch Veste, maar in minuut 63 gaf Van Crooij een onbegrijpelijke terugspeelbal richting NEC-doelman Robin Roefs. Ricky van Wolfswinkel kon echter gemakkelijk onderscheppen en op Roefs aflopen. Zijn poging werd nog gekeerd door de goalie, maar de rebound was voor de topscorer van de Eredivisie: Steijn. De Hagenees kapte de doelman uit en schoot raak: 2-2.

NEC laat kansen liggen

In het laatste deel van de tweede helft was NEC vooral op jacht naar de overwinning en was het voor FC Twente vooral overleven. In de 83e minuut leek Bryan Linssen zijn ploeg op schitterende wijze weer op voorsprong te schieten. De ervaren aanvalsleider probeerde het met een prachtige hakbal, maar zijn poging belandde op de paal. De stand bleef gelijk, waardoor beide ploegen gingen verlengen.

Pechvogel van FC Twente 'dankbaar' na twee keiharde klappen: 'Pas als je zoiets meemaakt, besef je het' Het noodlot sloeg de afgelopen jaren tweemaal genadeloos toe voor FC Twente-middenvelder Michal Sadilek: eerst werd hij geveld door tinnitus, een jaar later door een ernstig skelterongeluk. Twee zware klappen, twee lange revalidaties. Toch staat de 25-jarige Tsjech er nu weer, sterker en beter dan ooit. "Die momenten laten je beseffen dat je dankbaar moet zijn", stelt Sadilek tegenover Sportnieuws.nl.

Comeback voor de Tukkers

Na vier minuten in de verlenging ontplofte de niet-uitverkochte Grolsch Veste. Younes Taha kreeg de bal via een boogballetje van ex-NEC'er Bart van Rooij, waarna de Marokkaanse vleugelaanvaller de bal keihard in het doel pegelde: 3-2. Daarmee maakte Taha, die lange tijd uit de roulatie was met een scheenbeenblessure, zijn eerste treffer sinds 3 februari 2024 voor de Enschedeërs.

Die treffer van Taha was ook meteen de winnende in de bloedstollende kraker tussen FC Twente en NEC. Daarmee knokte de thuisploeg zich knap naar de overwinning en zullen de Nijmegenaren als een stekker balen, want dit was voor hun dé kans om hun Europese sprookje in leven te houden. Daar gaat een streep door. FC Twente wint met 3-2.

Play-offs finale

Voor FC Twente wacht komende zondag een uitduel met AZ. De Alkmaarders wonnen eerder op de avond met speelsgemak van sc Heerenveen: 4-1. De winnaar van de play-offs finale stelt een plek in de tweede voorronde van de Conference League veilig.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

AZ laat Heerenveen dit keer enigszins heel op weg naar finale Europese play-offs AZ maakt nog altijd kans om Europa in te gaan. De Alkmaarders staan zondag thuis in de finale van de play-offs tegen FC Twente. AZ won donderdagavond in eigen huis eenvoudig van Heerenveen: 4-1.