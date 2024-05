Afscheidsfeestje scorende Kylian Mbappé bij PSG eindigt mede door Thijs Dallinga in fluitconcert

Kylian Mbappé speelde zondagavond zijn allerlaatste thuiswedstrijd voor Paris Saint-Germain. De Fransman kondigde eerder deze week aan te gaan vertrekken bij PSG en luisterde zijn afscheidswedstrijd op met een doelpunt. Helaas werd zijn feestje verpest door Toulouse, waar Thijs Dallinga ook scoorde: 1-3.

Mbappé wordt al jaren in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid, maar bleef PSG voorlopig trouw. Deze keer is dat niet het geval, want de Fransman maakte bekend dat hij echt gaat vertrekken bij de Franse kampioen. Mbappé maakte nog niet bekend naar welke club hij gaat, maar de verwachting is dat hij in de Spaanse hoofdstad gaat tekenen.

Speciaal spandoek

Mbappé weet dat hij afscheid gaat nemen zonder het winnen van de Champions League nadat PSG deze week werd uitgeschakeld door Borussia Dortmund in de halve finales. Ondanks die grote teleurstelling was het toch een feestavond, want PSG werd twee weken geleden kampioen en zou na het duel de titel uitgereikt krijgen.

Kylian Mbappé poseert met het spandoek van de supporters. © Getty Images

De uitschakeling en de bekendmaking van Mbappé zaten de fans niet lekker en ze joelden hem uit toen zijn naam werd omgeroepen in het stadion. Uiteindelijk had de harde kern toch nog een mooi gebaar in huis voor Mbappé: er werd voorafgaand aan het duel een speciaal spandoek getoond om Mbappé te bedanken voor zijn jaren in Parijs. De spits speelde uiteindelijk zeven jaar in Parijs en werd daarin zes keer kampioen van Frankrijk.

Doelpunt als afscheidscadeau

Mbappé droeg ook zijn steentje bij aan het feest door PSG al binnen tien minuten op voorsprong te schieten. Een uittrap van keeper Arnau Tenas kwam bij de razendsnelle aanvaller terecht en hij schoot de bal binnen. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar de VAR zag dat daar geen sprake van was: 1-0. Bekijk hieronder de goal.

Voormalige Eredivisie-spelers liggen dwars

Toulouse had er echter geen zin in om enkel als figurant te dienen en niemand minder dan Thijs Dallinga zorgde al snel weer voor de gelijkmaker. Het werd nog mooier voor de bezoekers Yann Gboho (oud-Vitesse) na rust de 1-2 maakte. In de blessuretijd maakte Frank Magri er met de 1-3 helemaal een pijnlijke avond van voor PSG. Bekijk hieronder de goal van Dallinga.

Zo eindigde de avond, die een groot feest had moeten worden, uiteindelijk met een fluitconcert van de teleurgestelde toeschouwers. Wel mochten ze voor de tiende keer in twaalf jaar tijd de titel vieren. Dat deden ze in de wetenschap dat ook hun derde superster gaat vertrekken, nadat Lionel Messi en Neymar dat vorig jaar al deden.