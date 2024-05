Paris Saint-Germain organiseert afscheidsceremonie voor Kylian Mbappé ondanks 'bekoelde verhoudingen'

Kylian Mbappé zal zondag waarschijnlijk afscheid gaan nemen van Paris Saint-Germain. PSG speelt dan de laatste thuiswedstrijd van het seizoen en zal de sterspeler dan op gepaste wijze uitzwaaien.

Le Parisien meldt dat de club een afscheidsceremonie aan het voorbereiden is rondom de thuiswedstrijd tegen Toulouse. Ondanks dat Mbappé de afgelopen weken weleens op de bank moest plaatsnemen, zal trainer Luis Enrique de 25-jarige Fransman dan wel in de basis zetten.

In de wedstrijd tegen Toulouse, de ploeg van Thijs Dallinga en Stijn Spierings, staat voor PSG niets meer op het spel. De ploeg van Enrique is met drie duels te gaan niet meer te in te halen door achtervolger AS Monaco.

Real Madrid

Mbappé zal PSG na dit seizoen na zes jaar transfervrij verlaten. Hij wordt al lange tijd in verband gebracht met Real Madrid. Eerder deze week plaatste de Spaanse club zich ten koste van PSG voor de finale van de Champions League. Een domper voor Mbappé, die het toernooi nog nooit won.

Verhoudingen bekoeld

Volgens Le Parisien zijn de verhoudingen tussen Mbappé en het bestuur van PSG 'aanzienlijk bekoeld'. De club baalt ervan dat de sterspeler transfervrij vertrekt. Toch wordt er dus een gepast afscheid georganiseerd.