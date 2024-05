Kylian Mbappé geeft eindelijk duidelijkheid en loopt gratis de deur uit bij Paris Saint-Germain

Het zat er al even aan te komen, maar nu heeft Kylian Mbappé het ook zelf bevestigd. De sterspeler van Paris Saint-Germain verlengt zijn aflopende contract niet bij de Franse ploeg en loopt deze zomer gratis de deur uit.

In een speciale videoboodschap bevestigt de 25-jarige wat eigenlijk iedereen al aan zag komen. Hij is bezig aan zijn laatste weken in Parijs. De kans is groot dat hij vanaf komend seizoen voor Real Madrid speelt,

Mbappé heeft nog maar een contract tot deze zomer en werd veelvuldig in verband gebracht met een vertrek naar Real Madrid. Met PSG lukte het hem ook dit jaar niet om de Champions League te winnen, terwijl de Madrilenen voor de zoveelste keer kans maken op de winst van het toernooi.

Zondag laatste wedstrijd in Parijs

PSG speelt komende zondag in de Ligue 1 tegen Toulouse en dat zal de laatste wedstrijd van Mbappé in het eigen stadion worden. Hij bedankt in de videoboodschap de club waar hij topscorer aller tijden is en zeven keer kampioen werd. "Zij gaven mij de kans om bij een club met veel druk te groeien als speler en als mens met een paar van de grootste spelers in de geschiedenis aan mijn zijde", vertelt Mbappé. Hij speelde met onder meer Lionel Messi, Edinson Cavani en Neymar.