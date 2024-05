L'Équipe sloopt PSG-spelers: Kylian Mbappé krijgt een 2 voor zijn optreden tegen Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain had de finale van de Champions League moeten halen, is de mening in Frankrijk. De Parijzenaren verloren - ondanks meerdere schoten op het houtwerk - met tweemaal 1-0 van Borussia Dortmund.

En dat valt de spelers van PSG aan te rekenen, oordeelt de Franse krant L'Équipe. Dat medium deelt na grote wedstrijden cijfers uit en vooral sterspeler Kylian Mbappé krijgt de wind van voren. De 25-jarige aanvaller krijgt een 2.

'Zijn laatste wedstrijd met PSG in de Champions League zag eruit als een nachtmerrie', schrijft de krant. Mbappé zal na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk transfervrij vertrekken, met Real Madrid als meest waarschijnlijke nieuwe club. Toen hij na de wedstrijd de vraag kreeg of hij nu voor Bayern München of Real juichte, liep Mbappé direct weg.

⚪️🙄 Kylian Mbappé when asked if he will support Real Madrid vs Bayern…pic.twitter.com/pIKvGKLp2Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024

Ook andere vleugelspeler krijgt een 2

'Hij stond aan de linkerkant en was daar lange tijd erg fragiel. Hij durfde geen één-op-één-duel met Mats Hummels aan te gaan.' De Duitse verdediger van Dortmund ontving de Man of the Match-award, net als in het heenduel.

'Het was zo weinig voor een Ballon d'Or-kandidaat', concludeert L'Équipe na het opsommen van de kansen van Mbappé. Ook Ousmane Dembélé, die op de andere vleugel stond geposteerd, kreeg een 2 van het Franse medium.

Rest van PSG

De enige met een voldoende was middenvelder Vitinha, die zelfs een 7 kreeg. Dat was érg hoog, gezien Marquinhos en Nuno Mendes daaronder volgen met een 5. Gianluigi Donnarumma en Achraf Hakimi kregen een 4, Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz en Gonçalo Ramos een 3.