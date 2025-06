Lineth Beerensteyn moest de eerste twee trainingen van de Oranje Leeuwinnen overslaan in aanloop naar het EK. De topspits is één van de sterkhouders, maar het is nog onzeker of zij het eindtoernooi in Zwitserland überhaupt haalt. "Uiteindelijk zijn zij de baas, dus hoe graag ik ook wil…", zegt Beerensteyn voor de camera van Sportnieuws.nl.

Net als Vivianne Miedema lijkt ze echter op tijd fit te zijn voor het EK met de Oranje Leeuwinnen. "Ik ben hard bezig aan mijn herstel, dus het gaat de goede kant op", vertelt Beerensteyn op het zonnige veld van de KNVB Campus. "Ik volg een speciaal programma, individueel met een fysio. Dat programma houdt in dat we rustig moeten opbouwen. Nu ben ik vooral in de gym aan het werk. En dan bouwen we langzaam weer richting het veld op."

Géén tijd voor een rustig herstel

Tijd om rustig aan fit te worden heeft de spits van VfL Wolfsburg eigenlijk niet. Over ruim twee weken begint het Europees Kampioenschap al, op 5 juli is het eerste duel tegen Wales. "Het EK komt snel, maar het is beter om het langzaam op te bouwen. Je moet oppassen en het stappenplan volgen zoals de medische staf dat voorschrijft. Uiteindelijk zijn zij de baas, dus hoe graag ik ook wil…"

Beerensteyn erkent dat het lastig is steeds op de rem te moeten trappen. "Natuurlijk is dat moeilijk. Je wilt elke dag op dit geweldige veld staan. Mijn geduld wordt op de proef gesteld en dan zie je hoe mentaal sterk je écht bent. Uiteindelijk moet ik zeggen dat ik daar goed mee om kan gaan en positief kan terugkijken op hoe het is gegaan."

'Echt genoten'

Ondanks de race tegen de klok, nam ze toch even tijd om tot rust te komen. "Ik heb écht genoten van mijn vakantie. Ik heb het hele seizoen doorgevoetbald, ontzettend veel wedstrijden gespeeld. Ik was ook wel even blij, hoor. Even relaxen, chillen en niet te veel aan voetbal denken. Dat is gelukt", vervolgt Beerensteyn.

Geloof in EK-winst

Hoewel de nationale ploeg flink wat kritiek kreeg, blijft Beerensteyn geloven in het grote doel: EK-winst. "Als we allemaal daadwerkelijk alles geven wat we kunnen geven, dan kan het echt iets moois worden. Ik heb de laatste twee wedstrijden natuurlijk vanaf de televisie gekeken", doelt ze op de duels met Duitsland (4-0 verlies) en Schotland (1-1). "Natuurlijk zie je dingen die beter kunnen, dat weten we allemaal."

"Nu is de voorbereiding hét moment om die laatste puntjes op de i te zetten. We weten dat de vorige periode niet onze beste wedstrijden waren, en dat we veel beter kunnen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het nu beter gaat. Met onze kwaliteiten moet je bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Schotland gewoon winnen, en dat weten we allemaal,” besluit de zelfkritische Beerensteyn.

EK in Zwitserland

Voor de Oranje Leeuwinnen start het EK in Zwitserland op 5 juli met een wedstrijd tegen Wales. Daarna volgen loodzware wedstrijden met toplanden Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli). Alleen de eerste twee ploegen hervatten het toernooi in de knockout-fase.