Vivianne Miedema is hét vraagteken van de Oranje Leeuwinnen. De topspits is herstellende van een hamstringblessure, maar lijkt fit genoeg om mee te gaan naar het EK. Als het aan Miedema zelf ligt, is het allesbehalve een race tegen de klok. Haar lichaamstaal spreekt dan ook boekdelen, na alle vragen omtrent haar fitheid. "Jullie maken er een race tegen de klok van", stelt Miedema.

"Ik sta hier, dus dat is volgens mij een goed teken", trapt Miedema af bij Sportnieuws.nl. "Het is fijn dat we eindelijk begonnen zijn aan de échte voorbereiding op het EK. We hadden allemaal wat vakantiedagen, even weg van het voetbal. Dat is fijn, maar we hebben wel gewoon doorgetraind natuurlijk en dan vooral in de middag een boekje gelezen en rustig aangedaan. Ik heb ook mijn eigen fysio meegenomen uiteraard, met als doel om uiteindelijk zo fit mogelijk op het EK te staan."

Ontspannen met fysio?

Heeft Miedema écht kunnen ontspannen als er de hele vakantie een fysiotherapeut bij is? "Als je dat al 15 jaar lang aan het doen bent, dan vind je daar wel een manier in. Ik denk dat het heel makkelijk is om te zeggen: topsporters krijgen 10 dagen vrij, dan moeten ze weer fit zijn. Maar ook in die tien dagen vrij ben je gewoon vijf à zes dagen aan het trainen. Dus daar zit veel meer achter dan mensen zich bewust zijn. Maar op deze manier was het voor mij gewoon een goede combinatie", doelt Miedema op haar vakantie én revalidatie in Spanje.

Miedema kijkt uit naar het EK, maar windt zich wel op over de bomvolle voetbalkalender. Vóór het toernooi was slechts ruimte voor twee weken vakantie. "Daar heb ik me daar al tien keer over uitgesproken. Wij kunnen alleen maar zeggen hoe we ons voelen en dat we bescherming nodig hebben. Ik zou het heel erg waarderen als de UEFA en de FIFA naar de kalender gaan kijken. Maar dat ligt niet bij ons. Wij doen ons best om zo goed mogelijk op het veld te staan."

'Arjen Robben-traject'

Bondscoach Andries Jonker vergeleek het herstel van Miedema, enkele weken geleden, met het traject van Arjen Robben in 2014. Dat spreekt de topspits tegen. "Voor mij was het gewoon het Miedema-project om hier fit te komen", vervolgt de spits. Is dat gelukt? "Ik kan in principe alles meedoen en dan hopen we dat we gewoon de minuten op kunnen bouwen richting het EK."

De speelster van Manchester City weigert te spreken van 'een klap op haar meedoen geven'. "Ik sta op het veld en ben fit, net als de rest van het team. Alles kan gebeuren in de komende weken. Maar in principe, zoals ik me nu voel, voel ik me gewoon prima. Ik denk dat jullie (de media, red.) er een race tegen de klok van maken. Als je niet alle informatie hebt, dan snap ik dat. Maar voor mij is het gewoon rustig opbouwen en naar mijn lichaam luisteren en dan komen we er wel.”

Laatste kans voor deze generatie?

In de bovenstaande videopodcast sprak Jonker van 'de laatste kans voor deze generatie', maar daar kijkt Miedema anders naar. "Voor sommige meiden misschien wel, maar als je kijkt naar het team dat op het veld staat. Volgens mij hebben we Veerle Buurman (18) en Wieke Kaptein (19), dan heb je heel veel meiden die tussen de 23 en 26 jaar zitten. En dan heb je nog een groepje meiden waarbij ik zelf hoor van 28 en 29 jaar. Dus echt een hele generatie is het volgens mij niet. Héél veel speelsters kunnen nog door na dit EK", zegt Miedema stellig.

Hoe ziet Miedema haar eigen interlandcarrière, nadert het einde? "Na het EK moet ik gaan kijken wat de toekomst zich voor gaat houden. Ik heb natuurlijk een hele goede relatie met Arjan Veurink (de opvolger van Jonker, red.) gehad, veel gezien ook over de afgelopen jaren toen hij in Engeland zat. Maar het ligt er vooral aan hoe het lichaam het gaat doen, maar in principe wil ik nog wel twee jaar door", doelt Miedema op het WK 2027 in Brazilië.

EK in Zwitserland

Voor de Oranje Leeuwinnen start het EK in Zwitserland op 5 juli met een wedstrijd tegen Wales. Daarna volgen loodzware wedstrijden met toplanden Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli). Alleen de eerste twee ploegen hervatten het toernooi in de knockout-fase.