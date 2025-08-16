Davy Klaassen maakt zich op voor een spannend duel. Zondag brengt hij namelijk met Ajax een bezoek aan bekerwinnaar Go Ahead Eagles voor een Eredivisie-duel. Voordat de strijd in Deventer losbarst houdt de Ajacied zich bezig met een typisch Amsterdamse activiteit: een vaartocht door de grachten.

Klaassen verlengde afgelopen zomer zijn contract bij Ajax. De middenvelder tekende een overeenkomst met een looptijd van twee jaar, tot en met 30 juni 2027. Mr. 1-0 speelde inmiddels al 357 officiële wedstrijden bij Ajax. Daarin was hij goed voor liefst 101 doelpunten en 52 assists. Bovendien vierde hij vijf landstitels in het eerste van Ajax.

Gezinsleven in Amsterdam

De middenvelder werd geboren in Hilversum, maar is al lange tijd helemaal ingeburgerd in Amsterdam, waar hij samen met zijn vrouw Laura Klaassen-Benschop, dochter Cruz en hond Rio woont. Vaak besteedt mr. 1-0 zijn vrije tijd dan ook met hen, zo valt te zien op de beelden die Benschop regelmatig op Instagram deelt. Het gezin maakt vaak wandelingen door de stad, met een tussenstop voor een koffie of matcha-drankje.

Vaartocht met de 'zoon van'

Dit keer bracht de middenvelder zijn vrije tijd echter niet door met zijn gezin. In zijn verhaal op Instagram deelt hij een foto van Joël van den Heuvel, waarop te zien is dat de twee samen een vaartochtje maken door de grachten. Of er werd gevaren over de grachten van Amsterdam, is onduidelijk.

Joël is de zoon van misdaadjournalist John van den Heuvel. Hij sloeg echter een andere richting in dan zijn vader, alhoewel hij net als de bekende misdaadjournalist werkzaam is binnen de media, houdt hij zich niet bezig met misdaad. Zo werkte hij onder andere bij FOX Sports en liep stage op de sportredactie van De Telegraaf.

