Ajax beschikt in Volendam weer over Brian Brobbey, Steven Berghuis en Jordan Henderson

Steven Berghuis en Jordan Henderson kunnen aanstaande zondag hun rentree maken voor Ajax. Het tweetal stond langere tijd buitenspel vanwege blessures. Brian Brobbey is ook van de partij, nadat hij in de laatste wedstrijd tegen Excelsior (2-2) afhaakte met hamstringproblemen. Steven Berghuis is geschorst.

Berghuis stond sinds eind februari aan de kant met een knieblessure en rugklachten. Brobbey sukkelde met hamstringklachten de laatste maand en werd in het duel met Excelsior zelfs voor rust al gewisseld. Naast Bergwijn is ook Benjamin Tahirović geschorst voor het duel met FC Volendam, dat zondag kan degraderen uit de Eredivisie. Kristian Hlynsson is nog geblesseerd.

Ajax verdedigt in de laatste drie competitieduels de vijfde plaats van de Eredivisie. Als dat lukt, dan hoeft de club niet aan de play-offs voor Europees voetbal deel te nemen. Ajax heeft een voorsprong van 2 punten op NEC. FC Utrecht volgt op 3 punten.

Henderson

Henderson kreeg bij de nationale ploeg van Engeland last van een hamstringblessure die hij tijdens een uitduel met Sparta had opgelopen. Hij revalideerde eerst in Engeland en werkte de afgelopen twee weken bij Ajax aan zijn herstel. Hij kwam tot dusver slechts negen keer voor zijn nieuwe club in actie en kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen maanden.

"Er zijn zeker positieve dingen, maar er zijn ook dingen die beter kunnen", zegt hij op de website van Ajax. "Maar dat hoort bij het voetbal en waar we als team op dit moment staan. We hebben een jong team en ik hoop dat ze veel hebben geleerd de afgelopen tijd. We moeten dit seizoen goed afsluiten en het volgende seizoen fris starten."

