Menno Geelen wordt komende periode algemeen directeur van Ajax

Menno Geelen had er al eens voor gepast, maar is nu toch de algemeen directeur van Ajax. In ieder geval voor de komende periode. Hij neemt die rol als ad-interim op zich tot er een vervanger is gevonden én die persoon is ingewerkt.

De tijdelijke aanstelling gebeurt op voorspraak van de Raad van Commissarissen én de bestuursraad van Ajax. De club zegt op de eigen site: "In november 2016 maakte Geelen promotie van hoofd sponsoring naar commercieel directeur. Vanwege zijn tijdelijke functiewijziging draagt Geelen zijn huidige werkzaamheden voor dezelfde interim-periode over aan Cas Biesta, het huidige hoofd marketing en brand partnerships."

Alex Kroes werd in maart aangenomen als algemeen directeur, maar al na enkele weken geschorst. Hij zou namelijk met voorkennis aandelen van Ajax hebben gekocht. Inmiddels is Kroes weer binnenboord, maar als 'titulair' technisch directeur. Titulair houdt in dat hij uit zijn functie kan worden ontheven, als hij mogelijk te horen krijgt van de AFM (Autoriteiten Financiële Markten) dat hij strafbaar is geweest.

Ook is Kroes niet bevoegd om zijn handtekening te zetten onder deals. Wil Kroes een speler binnen halen voor Ajax, dan heeft hij twee krabbeltjes nodig van directieleden met een statutaire status. Overigens was Sven Mislintat ook titulair directeur.

Opvallend nieuws: Alex Kroes keert terug als technisch directeur van Ajax Alex Kroes keert terug bij Ajax. Hij werd in eerste instantie aangenomen als algemeen directeur en in die functie geschorst. Kroes zal nu terugkeren als technisch directeur.

Verleden van Geelen bij Ajax

Geelen is al acht jaar de commercieel directeur van Ajax. Hij was onder andere betrokken bij het Bob Marley-shirt en maakte in die acht jaar sowieso de succesvolle periode van Ajax mee. Behalve het Bob Marley-shirt kwamen er in die periode meer veelverkochte derde shirts uit.

De ad-interim zegt zelf tegen Ajax: "Ik kijk ernaar uit om deze rol tijdelijk op me te nemen. Organisatorisch zijn we hiermee voor de komende periode op orde en creëren we de bestuurlijke rust die nodig is. De voortgang van het werk op voetbalvlak heeft nu de hoogste prioriteit. Alex Kroes en Marijn Beuker moeten samen met de mensen om hen heen vol door kunnen. Mijn taak is onder meer om ervoor om te zorgen dat zij zich hier op kunnen richten en dat tegelijkertijd ook alle andere afdelingen en collega’s optimaal kunnen functioneren."