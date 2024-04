Eredivisie | Bekijk hier programma, uitslagen en stand

In de Eredivisie staan nog vier speelronden op de rol. Hieronder vind je het actuele programma, de uitslagen en de stand in de belangrijkste voetbalcompetitie van Nederland.

De Eredivisie is in de 31e speelronde aanbeland. PSV kan donderdagavond op bezoek bij sc Heerenveen al officieel kampioen van Nederland worden. De ploeg van trainer Peter Bosz heeft bij winst van de Eindhovenaren en puntenverlies van rivaal Feyenoord de titel te pakken. Overigens is PSV ook kampioen wanneer zelf gelijk wordt gespeeld en de Rotterdammers van Go Ahead Eagles verliezen.

Programma Eredivisie

Stand Eredivisie

In de Eredivisie is er één team dat zeker weet waar het aan toe is. Vitesse kreeg een puntenmindering van achttien punten, waardoor het hoe dan ook laatste zal eindigen in de Eredivisie dit seizoen.

Uitslagen Eredivisie

Meer nieuws Eredivisie

