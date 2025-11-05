Bernard Schuiteman schuift aan bij Sportnieuws.nl De Maaskantine. De oud-scout van onder meer Manchester United, kijkt met veel interesse naar de situatie bij Ajax en heeft mooie woorden voor Alex Kroes. De man die nu behoorlijk onder vuur ligt bij de Amsterdammers. "Het is niet makkelijk met zo'n omgeving als bij Ajax."

Bernard Schuiteman, momenteel technisch directeur bij RKC Waalwijk, kent Alex Kroes al wat langer en bespreekt de kwaliteiten van de technisch man bij Ajax. In de podcast spreekt hij met Robert Maaskant over het vak en wordt naar Ajax gevraagd.

'Ik kijk met veel interesse'

"Ik kijk daar natuurlijk met interesse naar", zegt hij, voordat hij een waarschuwing geeft: "Ik ben, dat zeg ik eerlijk, geen groot fan van Ajax, maar beroepsmatig volg ik graag wat daar gebeurt. Het is eigenlijk vorig jaar al begonnen met een rare situatie, denk ik, van wat ik van een afstand kon zien."

Hij doelt daarmee op de periode van Ajax en Sven Mislintat. De Duitse man die Ajax in de financiële penarie heeft geholpen. "Daar heeft Ajax nog steeds mee te maken, met die gevolgen." Dan spreekt hij over de huidige technisch directeur. "Ik ken Alex Kroes best wel goed. Ik waardeer hem enorm als mens én als zakenman. Als ik zie wat hij bij Go Ahead heeft neer gezet en met zijn bedrijf SEG (zaakwaarnemerskantoor, red.)...", weegt hij af.

'Met al die politiek'

"Maar het is gewoon niet makkelijk om bij Ajax te zijn in zo'n omgeving met al die stromingen. Het is veel politiek." Maaskant vraagt zich af of Kroes dat niet heeft onderschat. "Hij heeft zoveel met die club, is ook lid van de vereniging... krijgt hij veel meer weerstand dan dat hij gedacht zou hebben?", merkt de oud-trainer op. "Dat zou best kunnen", twijfelt Schuiteman. "Maar ik denk niet dat hij het onderschat heeft", besluit hij.

Maar, vindt Schuiteman, werken bij een voetbalclub is wel wat anders dan baas zijn van een eigen bedrijf. "Hij is gewend een bedrijf te leiden, waar op een gegeven moment een klap op geeft als jij iets beslist. Dat is bij Ajax, met alle stromingen en politiek, is dat gewoon moelijk. Dat is het moeilijke van TD zijn, je moet alles op tijd doorzien", vindt Schuiteman.

