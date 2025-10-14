John Heitinga heeft een paar rustige dagen achter de rug, maar zal deze week weer vol onder de aandacht komen. De Ajax-trainer is de gebeten hond na de matige start van de Amsterdammers in de Eredivisie, maar blijft stoïcijns doorwerken en zijn spelers steunen. In deze rumoerige tijden moet hij nu ook een persoonlijke domper slikken.

Heitinga heeft namelijk de vraagprijs van zijn riante huis in Amsterdam flink moeten laten zakken. Hij krijgt zijn luxe herenhuis in Amsterdam-Zuid maar niet verkocht. Waar hij al sinds eind februari 2025 een vraagprijs hanteerde van bijna vijf miljoen euro (4.950.000 euro), weet Bekende Buren dat de Ajax-trainer flink heeft ingeleverd op zijn potentiële winst. Ruim een half jaar na plaatsing bij een makelaar vraagt Heitinga nu 'nog maar' 4,5 miljoen euro. Hij neemt dus genoegen met 450.000 euro minder opbrengst.

Alsnog dikke winst

Daarmee hoopt Heitinga nieuwe geïnteresseerden te trekken en wie denkt dat de Amsterdammer 'zielig' is door de veel lagere vraagprijs, komt bedrogen uit. Bekende Buren weet dat Heitinga het herenhuis ooit kocht voor 2,7 miljoen euro en er 'maar' een hypotheek op vestigde van 1,8 miljoen euro. Gaat zijn woning uiteindelijk voor de gevraagde 4,5 miljoen euro, dan vangt Heitinga alsnog een dikke winst van 1,8 miljoen euro. Wat krijgt een koper voor zoveel geld dan wel niet tot zijn beschikking?

Geen parkeerplek, wel riante woning

In ieder geval geen gratis parkeerplaats voor de deur. In de hoofdstad wordt veelal gewerkt met vergunningen en dus zal een nieuwe eigenaar daar ook nog geld voor moeten reserveren. Verder zijn de specificaties riant van de woning in Amsterdam-Zuid: zes slaapkamers, drie badkamers en een losse bovenverdieping. Het totale woonoppervlak is maar liefst 375 vierkante meter. Er is een achtertuin van 84 vierkante meter op het zuiden, met ook nog een dakterras en twee losse terrassen. Heitinga zelf heeft ook nog een villa in Amstelveen.

Ajax - AZ

Na de interlandperiode hervat Ajax komend weekend de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen AZ. Heitinga ligt nog altijd onder vuur, nu de achterstand op koploper Feyenoord en nummer twee PSV is opgelopen. In de Champions League wacht snel een kraker bij Chelsea. Ajax is in het miljardenbal nog puntloos en maakte zelfs nog geen goal. In de Eredivisie is de ploeg van Heitinga nog wel ongeslagen, maar zaten er (veel te) veel gelijkspelen tegen laagvliegers als Sparta, FC Volendam en Go Ahead Eagles tussen.