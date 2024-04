Kopstukken uit rel rond Kroes reageren op terugkeer: 'De bestuursraad moest hier handelen'

In de Johan Cruijff ArenA werd donderdag gepraat over de terugkeer van Alex Kroes. Michael van Praag (voorzitter van de RvC), Ernst Boekhorst (voorzitter bestuursraad Ajax) en Kroes zelf kwamen allemaal aan het woord. Zij reageren naderhand ook voor de camera van NOS.

Kroes spreekt zelf van een 'bizarre maand', maar hij is blij dat hij naar voren kan kijken. "In de situatie waar we nu inzitten ben ik ben heel blij. Als CEO had ik ongelofelijk veel energie om de club te helpen en dat heb ik als technisch directeur nu ook. Het klinkt misschien cliché, maar Ajax moet weer Ajax worden. Als CEO wilde ik ook alles storten op het sportieve en dat is nu nog steeds hetzelfde."

'Domme actie'

Kroes spreekt ook van een 'domme actie' die hij heeft gedaan. Hiermee doelt de technisch directeur op zijn handel met voorkennis in Ajax-aandelen, waardoor hij geschorst werd. "Hier moet uiteindelijk de Autoriteit Financiële markten zijn oordeel nog over vellen, maar ik ben blij dat ik nu gewoon door kan. Mensen proberen mij allerlei kanten op te duwen, maar ik ben blij. Ik hoop heel veel mensen met mij, maar dat gevoel heb ik wel."

Van Praag

RvC-voorzitter Michael van Praag was eerder nog fel tegen een terugkeer van Kroes. Ook hij legt uit waarom hij bijgedraaid is. "Soms krijg je een andere mening, dat heet voortschrijdend inzicht. We hebben geluisterd naar alle reacties van leden van de club, de media, supporters, de bestuursraad en Kroes zelf. Het zou pas gezichtsverlies zijn als ik al die reacties in de wind had geslagen en we met de rvc eigenwijs waren doorgegaan." Van Praag bood zelfs zijn excuses aan en gaf aan dat hij fout zat met zijn uitspraken over Kroes.

Oplossing

Volgens Van Praag is dit de perfecte oplossing voor de situatie rond Kroes en gaat Ajax vanaf nu op zoek naar een algemeen directeur. "We zijn in contact met Alex getreden om te zien of er een oplossing was die hem en ons hielp. En die zo weinig mogelijk consequenties had met het oog op de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit is hem geworden. De regel van de KNVB is dat je binnen zestig dagen een nieuwe directeur moet hebben. Dus de zoektocht naar een nieuwe CEO is vandaag gestart."

Overige commissarissen

Wie wel definitief het veld moesten ruimen bij Ajax, waren commissarissen Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen. Voorzitter van de bestuursraad Ernst Boekhorst geeft aan dat er snel vervangers zullen komen. "Wij kunnen concreet met namen komen en dat zullen we binnenkort doen. Het beste voor Ajax is dat we vooruit kunnen. Het plan van Kroes wilden we doorzetten, dus het is goed dat hij terug kon keren. De bestuursraad hoor je niet als het goed gaat, maar als het minder gaat moet je handelen."