Opvallend nieuws: Alex Kroes keert terug als technisch directeur van Ajax

Alex Kroes keert terug bij Ajax. Hij werd in eerste instantie aangenomen als algemeen directeur en in die functie geschorst. Kroes zal nu terugkeren als technisch directeur.

Dat meldt Ajax donderdagmiddag op de eigen site. Omdat hij nog in afwachting is van een onderzoek, is hij 'titulair directeur'. Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, wilde de andere leden overtuigen waarom zijn schorsing terecht was. Dat is nu volledig omgedraaid, met de terugkeer van Kroes. Van Praag zegt over de situatie: "De club moet verder en wij zijn van mening dat het goed is voor Ajax dat we uiteindelijk met elkaar tot deze oplossing zijn gekomen."

Hij werd geschorst, omdat hij aandelen van Ajax had gekocht met voorkennis. Vervolgens had hij niet bij de juiste instanties aangegeven dat hij die aandelen had. Er is een onderzoek gaande bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), over de ernst van die situatie. In de tussentijd heeft zijn functie van technisch directeur voor de vorm dus een andere naam.

Ajax vermeldt daarbij: "Mocht op enig moment door een daartoe bevoegde autoriteit worden vastgesteld dat sprake is van een ernstige overtreding van de regels omtrent handel met voorwetenschap, dan zal de RvC ook de positie van Kroes als titulair technisch directeur heroverwegen."

Kroes is zelf dolblij met zijn terugkeer. Hij zegt dat er een 'passende oplossing' is gevonden. "Het is hoog tijd om als één Ajax alle krachten te bundelen en alle kennis en kunde die er bij Ajacieden binnen en rondom de club zit, samen te voegen. Ik zie ernaar uit om niet alleen met Louis van Gaal, Danny Blind, Marijn Beuker en Kelvin de Lang, maar ook met iedereen daaromheen te gaan bouwen aan een mooie toekomst voor Ajax. Ajax moet weer Ajax worden."

Supporters schreeuwden om zijn terugkeer

De supporters schreeuwden al twee thuiswedstrijden om zijn terugkeer. Kroes was pas een kleine drie weken in dienst bij Ajax, nadat de Amsterdammers maanden op zijn komst moesten wachten. Hij was namelijk werkzaam bij AZ en die club wilde niet dat hij direct bij een concurrent aan de slag ging.