Ajax-directie en fans op verkeerde been gezet: 'gedroomde goal' Sparta verschijnt in app

Voor heel even ontplofte de Johan Cruijff ArenA nadat Ajax de 1-0 had gemaakt tegen FC Twente. Jordan Henderson kopte een scherp aangesneden voorzet in het doel, waardoor Ajax aan kop ging. Het Ajax-publiek zong de kelen schor, maar dat was vrij snel voorbij. Daarna werden ze ook nog eens lelijk in het ootje genomen door een app. Zelfs de directie trapte erin.

Ajax is de betere ploeg in eigen huis tegen FC Twente. Er zijn al behoorlijk wat kansen geweest voor de Amsterdammers, maar na iets meer dan twintig minuten was het raak voor Ajax. Nota bene Jordan Henderson, die amper doelpunten maakte voor Ajax, kopte de 1-0 binnen. Het publiek ging uit zijn dak nadat er even gauw op de telefoon werd gekeken hoe PSV ervoor stond.

Schrik in Amsterdam

Er brak een orkaan aan geluid los in de sconden na de aftrap. De spelers werd peper in de reet gestoken door het zingen, maar dat hield al gauw op. Niet omdat FC Twente scoorde, maar omdat er op de andere velden wat gebeurd was. Namelijk vrijwel simultaan met Ajax scoorde PSV in Rotterdam tegen Sparta. Wat betekende dat het stuivertje weer gewisseld werd.

Dat kwam als een klap aan in Amsterdam, dat net de hoop kreeg dat een kampioenschap er misschien toch in zat. Nu is de stand van zaken weer exact hetzelfde: ze staan één punt achter op PSV. Wel is het zo dat elke misstap van PSV nu fataal kan zijn. Dat beseffen de supporters in Amsterdam ook, al werd er -mogelijk door de zenuwen- iets minder gezongen dan voor de PSV-goal. Een krankzinnig slot ontvouwd zich in de Eredivisie.

Ajax-fans en directie in ootje genomen

Vlak voor rust veerde de ArenA volledig op. Het leek erop dat Sparta de gelijkmaker had gemaakt, maar niets bleek minder waar. Tobias Lauritsen kopte de bal rakelings naast de goal van PSV, waardoor er iemand op de tribune dacht dat er gescoord was. Echter was er een app die voor heel even 1-1 had neergezet bij Sparta-PSV. Een kabaal laaide op, maar uiteindelijk dus voor niets. Zelfs de Ajax-directie werd in de maling genomen.

Oeps... Ajax-directie denkt dat Sparta 1-1 heeft gemaakt 🫣#ajatwe — ESPN NL (@ESPNnl) May 18, 2025

