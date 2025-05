Haat richting Ajax wordt bestempeld als 'Calimero-gedrag': 'Reageren op iets dat groter is dan jij'

Het was een opvallend beeld woensdagavond in de Eredivisie. In de 99e minuut scoorde FC Groningen de gelijkmaker tegen Ajax, waardoor PSV de koppositie overnam. Dat zorgde niet alleen voor feesten in Groningen en Eindhoven, maar ook op andere plekken in het land. 'Helemaal niets in Amsterdam' galmden ook door Utrecht en Rotterdam. "Mensen hebben zich afgekeerd van Ajax."

"Ik vind haat sowieso iets dat niet thuis hoort in de sport", begint Robert Maaskant over het onderwerp in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. Ook hij zag woensdag én de dag erop dat mensen genoten van de ondergang van Ajax in Groningen. "Gezonde rivaliteit mag er zijn, dat begrijp ik wel, maar haat... want dat is er hoor", erkent hij.

'Helemaal niets in Amsterdam'

"Helemaal niets in Amsterdam", galmde door de Euroborg in Groningen, waar groot feest werd gevierd in een knotsgekke slotfase. Dat zorgde voor een feest in Eindhoven, waar PSV de koppositie in de schoot geworpen kreeg. Maar ook in andere stadions waren mensen blij met het puntenverlies van Ajax, zonder dat ze daar als club van profiteerde. "Mensen hebben zich afgekeerd van Ajax, behalve de Ajax-mensen zelf", besluit Maaskant.

Calimero-gedrag

En dat irriteert hem een beetje. "Maar dat is ook altijd wel een beetje calimero-gedrag en daar houd ik niet van. Het is altijd reageren op iets wat groter is dan jij", legt hij uit. "Dat zie je in de politiek, dat zie je in de sport. Ik heb daar niet zoveel mee. En wat dat betreft vind ik Amerikanen wat leuker, ook qua sportbeleving."

Op de vraag of dit ook was gebeurd als PSV in de positie van Ajax had gestaan? "Ik denk in Groningen wel. Je wil altijd winnen en al helemaal van de nummer één. Je wil geen feestje van een ander in je eigen huis", begint hij. "Maar zo grootschalig in andere steden was dit niet gebeurd. De rivaliteit ten opzichte van die clubs naar Ajax toe is groter."

Krankzinnige slotdag

Zondag staat de Eredivisie een grandioos slot te wachten. Door het puntenverlies van Ajax staat PSV met één punt bovenaan. Zij spelen een lastige uitwedstrijd tegen Sparta op Het Kasteel, terwijl Ajax in eigen huis FC Twente ontvangt.

