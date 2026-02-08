NEC beleeft een historisch seizoen. Met de tweede plaats in de VriendenLoterij Eredivisie lonkt zelfs rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League. De sportieve opmars maakt hoofdtrainer Dick Schreuder gewild, maar geïnteresseerde clubs lijken kansloos. "We gaan van NEC één van de meest succesvolle clubs van Nederland maken", zegt geldschieter Marcel Boekhoorn stellig.

De ambities van NEC zijn al jaren aanwezig, maar deze winter werd dat extra duidelijk. Zelfs een bod van twintig miljoen euro was niet genoeg om Kodai Sano los te weken. Daarvoor gaat een bedankje naar Boekhoorn. "Wij hebben een grote kans om Europees voetbal te gaan spelen. Ajax en Feyenoord zijn absoluut niet zo sterk als de afgelopen jaren en wij spelen de sterren van de hemel. Wij gaan gewoon door", zegt Boekhoorn bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

'Real Madrid in De Goffert'

Hoewel er nog dertien wedstrijden op het programma staan, durft Boekhoorn best hardop te dromen. "Het is onmogelijk om de mensen in Nijmegen rustig te houden", zegt de échte Nijmegenaar, die zelf ook de mindere tijden bij NEC meemaakte. "Ik knijp mezelf vaak in de arm. Het is onwaarschijnlijk wat er gebeurt. Het is nog maar februari, maar we zijn in bloedvorm. NEC tegen Real Madrid in de Goffert, dat komt helemaal goed", zegt hij met een grote grijns.

Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, merkt dat andere supporters ook al dromen van de Europese avonden, zoals jaren geleden. "Ik zat net aan tafel bij een sponsor en die zei: Spartak Moskou was zó mooi, dat gaat nu weer mooi worden. Nou, dat moeten we nog maar halen, maar Nijmegen is gek en leeft. De mensen zijn trots op de club en de stad."

Schreuder blijft bij NEC

Ondertussen is het door de goede prestaties van NEC nog maar de vraag of trainer Dick Schreuder blijft. Boekhoorn is echter overtuigd. "Hij heeft voor drie jaar getekend en heeft het uitstekend naar zijn zin. Die blijft gewoon de komende drie jaar", stelt Boekhoorn, die benadrukt dat geld geen rol speelt. "Geld maakt me niet uit, ze hebben geen schijn van kans", lacht hij.

De Nijmeegse miljardair, met een geschat vermogen van 2,8 miljard euro, benadrukt dat hij voorlopig absoluut niet gaat stoppen met investeren in NEC. "Mijn vrouw bemoeit zich er godzijdank niet mee. Ik heb het zelf eerlijk verdiend en mag dus doen wat ik ermee wil doen", gaat hij lachend verder. "Ik heb dit mijn vader beloofd en ga de komende jaren in volle vaart door. We willen NEC één van de meest succesvolle clubs van Nederland maken", besluit Boekhoorn.

