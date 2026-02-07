NEC-verdediger Bram Nuytinck heeft een bijzondere dag achter de rug. De publiekslieveling van de Nijmegenaren maakte zijn rentree in het duel met Heracles Almelo na een klein jaar afwezigheid. Het zorgde voor een ontroerend moment in het Goffertstadion.

Nuytinck verdraaide een klein jaar geleden, in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, op een heel lelijke manier zijn knie en dat bleek vele malen ernstiger dan gedacht. Hij moest liefst tien maanden revalideren, maar de robuuste verdediger is terug bij 'zijn' NEC. Zaterdagmiddag mocht hij in de absolute slotfase invallen tegen Heracles Almelo.

Kippenvelmoment

Na ruim een uur spelen kreeg Nuytinck van NEC-trainer Dick Schreuder het signaal om te gaan warmlopen. Meteen was duidelijk dat de publiekslieveling zich opmaakte voor zijn rentree. Het Goffertstadion kolkte toen Nuytinck aan zijn loopjes begon. Zichtbaar genietend jutte hij het publiek nog extra op om het moment extra cachet te geven.

Nuytinck spreekt van een bijzondere ervaring. "Ik ging gewoon warmlopen en ineens ging iedereen staan en schreeuwen, toen dacht ik ook: nou dan ga ik ook maar even los", reageert hij lachend op zijn rentree in De Goffert. "Ik ben een jongen van de club en de supporters weten ook dat ik om de club geef. Ik vond het heel fijn dat ze dit deden. Het is toch wel een heel bijzonder moment, ondanks al mijn ervaringen in mijn carrière."

Lieve berichtjes

Nuytinck kan niet ontkennen dat hij door een zware periode is gegaan. "Een revalidatie gaat met ups en downs, maar het is vooral moeilijk omdat je heel veel momenten alleen aan het trainen bent. Je moet helemaal alleen rondjes rennen in de kou, sneeuw en regen… En dan heb je een goede week achter de rug en dan val je weer ver terug. Dat is gewoon het moeilijkste van alles."

De échte clubman heeft echter altijd de volledige steun gevoeld van de Nijmeegse achterban. "Ik heb zóveel lieve berichtjes gekregen en ook als ik in de stad liep vertelden ze mij hoe graag ze mij weer in het team wilden zien. Dat vind ik gewoon hartstikke mooi", gaat hij verder. Nuytinck erkent dat de goede resultaten er hem ook doorheen hebben gesleept. "Mij doet het gewoon extra veel, omdat ik heel veel familie en vrienden heb die ook voor NEC zijn. Ik kan alleen maar supertrots zijn en ben blij dat ik er nu weer bij ben."

NEC - Heracles

De ervaren verdediger mocht uiteindelijk invallen bij een 4-1 voorsprong. Dat was uiteindleijk ook de eindstand. Daarmee zijn de Nijmegenaren op weg naar een historische tweede plaats en leggen ze de druk bij Feyenoord en Ajax in de strijd om die felbegeerde Champions League-plek. Nuytinck durft nog niet te dromen van avonden in het miljardenbal, ondanks de vele NEC-supporters die het al wel hardop uitspreken. "Dat écht is nog te ver weg", nuanceert hij. "We moeten met beide voeten op de grond moeten, ondanks dat we er nu goed voor staan."

