NEC en Ajax hebben erg slechte zaken gedaan in een onderling duel in de strijd om plek 2. Na het 1-1 gelijke spel zal niemand met een goed gevoel de kleedkamer opzoeken. Voor beide ploegen gold dat alleen een overwinning voldoende was. In de strijd om plek 2 met Feyenoord kunnen de Rotterdammers nu optimaal profiteren. Als zij zondag van Telstar winnen lopen, staan ze 5 punten los van achtervolgers NEC en Ajax.

Ajax begon met een gehavend elftal aan de cruciale wedstrijd tegen NEC. Davy Klaassen was niet fit en eerder in de week zagen ze al Alex Zinchenko en Vitezslav Jaros uitvallen. Vooral de laatste bleek een aderlating, want vervanger Maarten Paes moest nog wennen aan de bal aan zijn voet. Hij maakte veel fouten in de opbouw van Ajax. Het lag aan de slordigheid van NEC dat dit niet werd afgestraft.

Vermakelijke start

Na een leuk eerste kwartier veranderde de wedstrijd in een foutenfestijn. Vooral de Ajacieden deelden daarin mee. Josip Sutalo staat al niet bekend om zijn sterke balgevoel en dat bleek maar weer. Een aantal keer zag hij er slecht uit bij het uitverdedigen en Paes was in de opbouw niet goed. Dat had ook allemaal te maken met de kenmerkende hoge druk van NEC. Die leek zijn vruchten af te werpen, want Ajax maakte onnodige overtredingen van de stress.

In de 23e minuut kreeg NEC een vrije trap door zo’n onnodige overtreding. De bal bleef hangen in de zestien en viel in niemandsland. Daar was Sami Ouaissa het snelst bij en hij prikte de bal in het doel. Ajax leek daarmee op achterstand te komen, ware het niet dat de VAR buitenspel had gezien. Ajax kwam met de schrik vrij, maar incasseerde wel (weer) een fluitconcert in eigen huis.

Doelpunt Godts

Toch kwam Ajax vlak voor rust op voorsprong tegen NEC. Nota bene Ajax-target Kodai Sano stond te schutteren op eigen helft. De Belgen Bounida en Godts pakten de bal af van de stuntelende Japanner, waarna Godts na twee pogingen van dichtbij, tot scoren kwam. Het bleek het startschot van een vermakelijke wedstrijd, want hierna ging de wedstrijd in rap tempo alle kanten op.

Billenknijpen voor Ajax

En dat bleek ook in de tweede helft zo te zijn, toen het kwartje net de kant van NEC opviel. Ajax kwam beter uit de kleedkamer maar het was wel NEC dat als eerste scoorde in de tweede helft. Na een gevaarlijk schot van Tjaronn Chery van afstand, moest Paes de bal over de goal tikken. Uit de corner die volgde, kwam de bal voor Darko Nejasmic zijn voeten. In eerste instantie viel hij op de grond in een poging de bal op doel te schieten, maar hij kreeg al liggend een herkansing. Met een behoorlijke veeg frommelde hij de bal langs de debuterende Paes. De rest van het duel had NEC de overhand.

In het laatste half uur wisselde Grim maar liefst vijf keer en bracht hij Weghorst voor Dolberg, die wat last had. Hij hoopte daarmee een slotoffensief te starten, maar dat bleef uit voor Ajax. Ze moesten in de slotfase zelfs hopen dat NEC niet zou winnen, want de Nijmegenaren hadden via Chery en invaller Youssef El Kachati de beste kansen vlak voor tijd. Het was aan Paes te danken dat NEC niet scoorde in de blessuretijd want de uitploeg kreeg tal van kansen, maar het mocht niet zo zijn voor de ploeg van Dick Schreuder.

1-1

Zo eindigde het duel in 1-1 en dat is niet een uitslag waar ook maar iemand blij mee is. Beide ploegen schieten niets op met deze uitslag. Feyenoord kan de lachende derde (of tweede) worden dit weekend. Bij winst op Telstar maken zij het verschil met de concurrentie 5 punten en staan zij een stuk comfortabeler op de tweede plaats in de Eredivisie.

