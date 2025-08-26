Ajax en PSV krijgen later deze week te horen tegen welke teams het mogelijk moet gaan opnemen in de Champions League, maar één tegenstander zullen ze waarschijnlijk liever ontlopen. Kairat Almaty uit Kazachstan debuteert in het miljardenbal en een uitwedstrijd tegen die club betekent flink wat reistijd.

Kairat speelde vorige week op bezoek bij Celtic knap met 0-0 gelijk in de play-offs van de Champions League en die stand stond ook na 90 minuten in Kazachstan op het bord. Vervolgens werd er ook in de verlenging niet gescoord en dus moesten penalty's de beslissing brengen. De Schotse ploeg miste daarin drie keer en aangezien de thuisploeg dat maar één keer deed, plaatsten zij zich voor de eerste keer voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Dat betekent dat Kairat dit seizoen in ieder geval acht wedstrijden gaat spelen in het hoofdtoernooi, waarvan er vier thuis zijn en dus ook vier uit. De loting wordt donderdag gedaan en het is in ieder geval duidelijk dat de andere 35 teams allemaal hopen om de ploeg uit Kazachstan te ontlopen. Dat is best vreemd, want op papier is Kairat waarschijnlijk één van de zwakkere teams. Het heeft echter alles te maken met de afstand die clubs moeten overbruggen om een uitwedstrijd tegen de debutant te spelen.

Bijna net zo ver als New York

Ook PSV en Ajax zullen waarschijnlijk hopen om in ieder geval niet op bezoek te moeten in Kazachstan. De afstand tussen Amsterdam en Almaty is hemelsbreed ruim 5200 kilometer. Ter vergelijking: de afstand tussen Amsterdam New York is iets meer dan 5800 kilometer.

De kans is echter best aanwezig dat één van de twee Nederlandse deelnemers zal moeten afreizen naar Kazachstan. PSV en Ajax zitten allebei in pot 3 en Kairat zal in pot 4 ingedeeld worden. Teams uit pot 3 moeten tegen twee clubs uit de laatste pot spelen, waarvan ze er eentje thuis treffen en een andere uit. In totaal zitten er negen ploegen in elke pot. Dat betekent dat zowel PSV als Ajax een kans van één op negen heeft om uit te moeten spelen tegen Kairat.

Geen unicum

Het is overigens niet de eerste keer dat een ploeg uit Kazachstan zich heeft weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. FC Astana deed tien jaar geleden al eens mee en toen werd er nog een groepsfase gespeeld met vier teams per groep. Atlético Madrid, Benfica en Galatasaray werden toen ingedeeld bij de ploeg uit Kazachstan. Voor met name de Spaanse en de Portugese club was dat toen een flinke onderneming en dat bleek wel uit de resultaten. Astana speelde toen thuis drie keer gelijk, maar werd desondanks laatste.

