Ajax is lang op zoek geweest naar een controlerende middenvelder, maar lijkt nu eindelijk beet te hebben. Bronnen uit Engeland en Nederland melden dat de 20-jarige James McConnell naar Amsterdam komt.

McConnell is speler van Liverpool, waar hij dertien wedstrijden in het eerste elftal speelde. Arne Slot zette hem vorig seizoen vier keer in. Heitinga, die vorig seizoen assistent-trainer was van Slot, kent McConnell dus goed. Journalist David Ornstein meldt dat de Engelsman op huurbasis overkomt.

VI-journalist Tim van Duijn bevestigde het nieuws: 'Speler komt uit de koken van John Heitinga.' De oplettende voetballiefhebber weet al wie McConnell is. Hij debuteerde afgelopen seizoen namens Liverpool in de Champions League tegen PSV. Hij maakte in de Eindhoven de negentig minuten vol en verloor met 3-2.

Kian Fitz-Jim

In Amsterdam is er dus nog niet genoeg vertrouwen in de huidige controlerende middenvelders. Jorthy Mokio is pas 17 jaar en alle andere middenvelders zijn iets te aanvallend ingesteld.

Kian Fitz-Jim kreeg afgelopen zondag de kans op de 6-positie tegen Heracles Almelo en deed dat volgens Heitinga naar behoren. De 22-jarige middenvelder mocht bij een goed bod verhuurd of verkocht worden: "Maar als hij zo blijft spelen, dan gaat hij nergens heen."

Andere opties

Met Kenneth Taylor, Youri Regeer en Davy Klaassen heeft Heitinga middenvelders die enkel ter gelegenheid op de controlerende positie kunnen spelen. De geblesseerde Branco van den Boomen kan daar ook uit de voeten, maar Ajax is hem liever kwijt dan rijk.

