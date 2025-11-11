Ajax ontsloeg vorige week John Heitinga en dus is de club hard op zoek naar een opvolger. Een heleboel namen vielen rond de geplaagde topclub. Duidelijk was dat met name de fans hoopten op een terugkeer van Erik ten Hag, maar daar kan nu een streep door.

Ten Hag sprak enkele dagen voor het ontslag van Heitinga met technisch directeur Alex Kroes. Daarbij was ook de zaakwaarnemer van de coach aanwezig. Toen afgelopen week Heitinga werd ontslagen na de 3-0 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League viel de naam van Ten Hag veelvuldig in Amsterdam. De coach was eerder tussen 2018 en 2022 werkzaam bij de club en vierde grote successen met Ajax.

Ten Hag wijst Ajax af

Ajax hoopte Ten Hag, die zelf in september al na twee maanden werd ontslagen bij Bayer Leverkusen, te kunnen verleiden tot een terugkeer, maar dat lijkt niet te zijn gelukt. Het Algemeen Dagblad meldt dat Ten Hag op korte termijn te weinig basis ziet voor een succesvolle samenwerking. Dat heeft ook te maken met het feit dat er flink wat vacatures zijn in de top van de club. Zo vertrekt Kroes als Ajax een geschikte opvolger voor hem heeft gevonden. Het contract van de technisch directeur loopt volgend jaar zomer af en dan vertrekt hij dus sowieso.

Ten Hag wees eerder ook al een andere club af. Hij stond in de belangstelling van Wolverhampton Wanderers, maar de coach zag een terugkeer in de Premier League voorlopig ook niet zitten. Ten Hag werd vorig jaar oktober ontslagen bij Manchester United. Hij was daar op dat moment iets meer dan twee jaar werkzaam. De coach ging afgelopen zomer aan de slag bij Leverkusen, maar dat avontuur eindigde al na drie officiële wedstrijden.

Zoektocht gaat door

Ajax zal ondertussen dus op zoek moeten naar een andere opvolger voor Heitinga. Voorlopig zal interim-trainer Fred Grim de honneurs waar blijven nemen. Ajax komt door de interlandperiode pas op zaterdag 22 november weer in actie. Dan neemt de club het in eigen huis op tegen Excelsior.

