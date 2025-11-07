Fred Grim is de (tijdelijke) opvolger van de ontslagen John Heitinga bij Ajax. Het is nog onbekend hoe lang de voormalig keeper als noodverband fungeert. Dit is wat we weten van de 60-jarige Grim.

Hij werd op 17 augustus 1965 geboren als Johan Georg Friedrich Grim in Amsterdam. Zijn voetbalbestaan begon bij JOS, maar op vijftienjarige leeftijd kwam hij in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Spelen deed hij daar niet, Grim fungeerde als reservekeeper.

Clubicoon Cambuur

Dus stapte Grim over naar Cambuur, waar hij uitgroeide tot clubicoon. Grim keepte meer dan 300 wedstrijden in Leeuwarden, was er aanvoerder en werd in het seizoen 1991/92 kampioen van de Eerste Divisie. Toch kon hij een lokroep vanuit Amsterdam in 1994 niet weerstaan.

Winst van Champions League

Bij Ajax werd hij tweede keeper van het elftal van Louis van Gaal, die in Edwin van der Sar een doelman voor de toekomst zag. Grim zat dus op de voorste rij toen de Amsterdammers in 1995 de Champions League wonnen ten koste van AC Milan. Later dat jaar pakte hij ook de Europese Supercup en de wereldbeker.

Ook was Grim betrokken bij vier Eredivisietitels, de winst van vier KNVB Bekers en drie zeges van de Johan Cruijff Schaal. In de eerste jaren na zijn terugkeer speelde hij slechts een handjevol wedstrijden, maar na het vertrek van Van der Sar in 1999 naar Juventus werd hij eerste doelman. Dus speelde Grim nog een belangrijke rol in één titel, één bekerzege en één winst van de Johan Cruijff Schaal.

Opmerkelijke rol op WK 1998

Het had ook niet veel gescheeld of Grim had een WK meegemaakt. De Amsterdammer gold namelijk op 32-jarige leeftijd als 'reserve-keeper' voor het wereldkampioenschap van 1998, waar Oranje de halve finales haalde. Toenmalig bondscoach Guus Hiddink zag hem als ideale vervanger bij blessures, gezien zijn ervaring als bankzitter en invaller. Helaas voor Grim bleven Van der Sar, Ed de Goey en Ruud Hesp fit.

Trainersbestaan

Grim beëindigde zijn carrière in 2002 bij Ajax, maar bleef de club trouw. Hij werd er keeperstrainer in de jeugd. Het was het begin van veel rollen als trainer voor Grim. Zo was hij eindverantwoordelijke bij Jong Ajax, keeperstrainer van Ajax 1 en assistent-trainer van Sparta. In 2012 stond hij voor het eerst op eigen benen, bij Almere City FC.

Dat deed hij 2,5 seizoen, waarna hij in 2015 bij de KNVB belandde. Na ruim één jaar als bondscoach van Jong Oranje nam Danny Blind hem op in de staf van het Nederlands elftal. Toen Blind na twee teleurstellende kwalificatiereeksen werd ontslagen, was Grim drie duels interim-bondscoach van Oranje. Onder zijn leiding werd twee keer gewonnen en één keer verloren. Daarna werd Grim weer assistent, dit keer bij Dick Advocaat.

Terugkeer bij Ajax

Later werkten zij ook nog samen bij Sparta Rotterdam, waar ze de taak kregen om de club in de Eredivisie te houden. Dat lukte niet. Grim ging vervolgens naar RKC Waalwijk, waar hij in zijn eerste seizoen promoveerde door in de finale met 5-4 te winnen op bezoek bij Go Ahead Eagles. Later volgden nog - niet zo'n succesvolle - periodes als hoofdcoach bij Willem II en FC Emmen.

Begin oktober keerde Grim terug bij Ajax, om zich als ervaren man in de technische staf van de ploeterende John Heitinga te voegen. Een maand later volgde het ontslag voor de oud-verdediger, waarna Grim naar voren werd geschoven als interim-trainer. De vraag is echter voor hoe lang.