Ajax heeft een bijzondere slag geslagen op de transfermarkt. De komst van de Japanse verdediger Takehiro Tomiyasu hing al een aantal dagen in de lucht, maar is nu definitief afgerond door de Amsterdamse club. Met de voormalig Arsenal-speler haalt Ajax iemand op een bijzondere manier vast.

De transfervrije Japanner (27) tekent voor een half seizoen in de Johan Cruijff Arena en heeft een bijzonder contract. Omdat hij heel lang geblesseerd is geweest en nog altijd niet wedstrijdfit is, heeft Ajax een prestatiecontract met hem afgesproken. Hoe meer duels hij dit seizoen nog speelt, hoe meer salaris hij krijgt. Tomiyasu wil op zijn beurt weer in beeld komen bij de Japanse selectie voor het WK.

'Mooie manier gevonden'

"Ondanks dat hij nog wedstrijdritme moet opdoen, denken wij dat hij dit door zijn ervaring vrijwel direct zal oppakken. Daarbij hebben we contractueel een mooie manier gevonden om een samenwerking met elkaar aan te gaan. Al met al verwachten wij met Takehiro dus een speler binnen te hebben gehaald die op korte termijn meer balans kan brengen in onze relatief jonge, maar zeer talentvolle selectie", zegt directeur voetbal Marijn Beuker op de site van Ajax.

'Iedereen is enthousiast'

Tomiyasu is tweebenig en kan op alle posities in de verdediging uit de voeten. "Takehiro heeft zich bewezen als een uitstekende verdediger met ruime ervaring in meerdere topcompetities. Het is een intelligente verdediger. Samen met de scouting en staf hebben we de laatste weken veel beelden van hem bekeken en iedereen is enthousiast. Ook zijn blessureverleden was een belangrijk punt. Hij heeft vanaf het begin hard gewerkt aan zijn herstel, de medische staf heeft hem grondig bekeken en hij kan, zodra zijn werkvisum in orde is gemaakt, direct aansluiten bij de groepstraining."

Carrière Tomiyasu

Tomiyasu speelde in Europa voor Sint-Truiden, Bologna en Arsenal. Hij speelde zijn laatste officiële duel voor Arsenal in oktober 2024, waarna hij door een knieblessure niet meer in actie kwam.