Ajax is de laatste weken weer op de goede weg, maar heeft plots een flinke domper te verwerken gekregen. Hoofdscout Kelvin de Lang neemt per 1 januari afscheid van de Amsterdammers. Na het aanstaande vertrek van Alex Kroes verlaat dus nog een belangrijke pion binnen de organisatie van Ajax.

De Lang werkte sinds augustus 2023 als hoofd scouting bij Ajax. Daarvoor was de 44‑jarige Amsterdammer zes jaar actief bij Manchester City, eerst als jeugdscout en later als begeleider van jonge spelers. Na het snelle vertrek van Sven Mislintat nam hij bij Ajax tijdelijk de rol van technisch directeur op zich, totdat Alex Kroes in april 2024 werd aangesteld.

'Niet gehoord'

De man van oud-tophockeyster Ellen Hoog heeft besloten om zijn contract, dat nog liep tot de zomer van 2027, per direct op te zeggen. "Het was een intensieve en leerzame periode. Het grootste deel van die tijd heb ik het erg naar mijn zin gehad. Door ontwikkelingen van de laatste tijd heb ik besloten me te gaan beraden op een volgende stap, daarom hebben we afgesproken dat ik per 1 januari 2026 stop. Ik ben trots dat ik voor Ajax heb mogen werken en ben mijn collega’s dankbaar voor de samenwerking. Ik hoop dat de club snel weer succesvol wordt."

Directeur voetbal Marijn Beuker betreurt het vertrek De Lang. "Wij hebben plezierig met hem samengewerkt. In transferwindows was het voor alle betrokkenen uitdagend om samen tot goede keuzes te komen, vanwege de vaak beperkte middelen. Hij heeft de scoutingafdeling verder geprofessionaliseerd en de onderlinge samenwerking verbeterd. Hij laat een goed scoutingteam achter, waarmee we nu druk bezig zijn ter voorbereiding op de komende window."

Ajax staat dus opnieuw voor een flinke zoektocht. In de winterstop moeten niet alleen nieuwe spelers worden gehaald, maar er moet ook een trainer en een technisch directeur worden aangesteld. Daar komt nu bij dat de club op zoek moet naar een nieuwe hoofdscout, terwijl ook de vacature die ontstaat door het vertrek van rvc-man Danny Blind nog openstaat. Een flinke klus voor algemeen directeur Menno Geelen.

