Remko Pasveer blijft bij Ajax. De Amsterdammers schotelen de 41-jarige doelman binnenkort een contract van nog een jaar voor. Dan zou Pasveer de strijd onder de lat aan moeten gaan met keepers die nog niet geboren waren toen hij zijn debuut in het betaald voetbal maakte.

Pasveer staat voor zijn vijfde seizoen in de hoofdstad, wanneer hij zijn contract verlengd tot medio 2026. De doelman kwam in de zomer van 2021 over van Vitesse en keepte sindsdien 93 wedstrijden voor Ajax. Daarin hield hij 46 keer de nul. Voor Pasveer was de keuze duidelijk: of verlengen bij Ajax of zijn handschoenen aan de wilgen hangen.

Pasveer maakte op 28 maart 2004 zijn debuut in het Nederlandse betaald voetbal. Hij stond toen onder de lat bij FC Twente tijdens de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Het werd 1-0 in de Euroborg.

Jonge concurrenten

Bij het debuut van Pasveer in het betaald voetbal, was Vítězslav Jaroš zo'n tweeënhalf jaar oud. De Tsjechische keeper van Liverpool lijkt naar Ajax te komen op huurbasis. Nieuwe trainer John Heitinga kent Jaroš goed uit hun gezamenlijke periode bij de ploeg van Arne Slot.

Jaroš keepte in de jeugd van FK Příbram en Slavia Praag, voordat Liverpool hem oppikte. Voor The Reds keepte hij maar liefst één duel in de hoofdmacht. Dat was afgelopen seizoen in de Premier League. Alisson raakte geblesseerd en elf minuten voor tijd mocht Jaroš invallen.

Jong Oranje

Robin Roefs was zelfs pas één jaar oud toen Pasveer zijn debuut maakte in de Eredivisie. De keeper van NEC is momenteel met Jong Oranje op pad in Slowakije, voor het jeugd EK dat daar gehouden wordt.

Roefs wordt in Amsterdam als lange termijn optie gezien onder de lat. NEC zou echter hoog in de boom zitten betreffende de vraagprijs van de 22-jarige keeper. Een prijskaartje van zes miljoen euro zou Ajax iets te gortig zijn.

Jaroš en Roefs zijn beiden (nog) geen keeper van Ajax. Wie dat wel zijn, zijn Jay Gorter (25) en Charlie Setford (21). Matheus (33) werd gehuurd van SC Braga, maar keert deze zomer terug naar Portugal.

