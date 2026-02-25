Ajax weet waar het aan toe is na de wanordelijkheden tegen FC Groningen van 30 november vorig jaar. Toen staken fans van de Amsterdammers herhaaldelijk vuurwerk af, waardoor het duel werd gestaakt. Als straf moet de eerste ring van de Zuid-tribune leeg blijven tegen Sparta.

Bij de wedstrijd werd een overleden fan van Ajax door de harde kern herdacht. Dat gebeurde echter met zoveel vuurwerk, dat er een onveilige situatie ontstond. Scheidsrechter Bas Nijhuis kon niets anders doen dan het hele veld naar binnen dirigeren. "Als je eigen fans en spelers in de ogen wil raken, dan moet je hiermee doorgaan. Schandalig gewoon, deze poppenkast", sprak een verbolgen Nijhuis toen het duel stillag. "Er wordt echt vuurwerk op het veld geschoten. Dit heeft echt niks met voetbal te maken."

Na een korte pauze werd besloten weer verder te voetballen. Dat bleek echter voor korte duur. De F-Side begon opnieuw met het afsteken van vuurwerk, waardoor er definitief een streep door de wedstrijd ging. Volgens algemeen directeur Menno Geelen waren veel fans van Ajax zonder tickets via een nooduitgang met vuurwerk het stadion binnengedrongen.

De wedstrijden tegen FC Groningen werd een paar dagen later in een lege Johan Cruijff ArenA ingehaald (2-0 winst Ajax). De clubleiding nam destijds als maatregelen, door het thuisduel daarna tegen Feyenoord de fanatieke aanhang te weren.

Ajax zonder F-Side tegen Sparta

De aanklager betaald voetbal boog zich de afgelopen maanden over het hoofdpijndossier. Zij kwamen uiteindelijk bijna drie maanden later met de straf voor Ajax. Tegen Sparta (14 maart) zullen supporters uit de volgende vakken niet welkom zijn: 025 tot en met 029, 125 tot en met 129 en 825 en 829.

'Het feit dat Ajax direct na de wanordelijkheden op eigen initiatief heeft besloten om bij de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Feyenoord de eerdergenoemde vakken leeg te houden heeft de aanklager meegewogen in zijn schikkingsvoorstel', schrijft de KNVB.

