Ajax heeft bijzonder contractnieuws bekend gemaakt. Sherida Spitse blijft de komende jaren namelijk nog spelen voor de club uit de hoofdstad. De 35-jarige middenveldster van de Amsterdammers weet voorlopig dus niet van ophouden.

Spitse is aanvoerder van de Ajax Vrouwen. Hoewel de jaren langzaamaan beginnen te tellen is ze met 138 duels voor Ajax veelvuldig belangrijk geweest. Eerder speelde ze al voor LSK Kvinner FK, SC Heerenveen, FC Twente en het Noorse Valerenga IF. Daarnaast is ze al sinds 2006 international van Oranje. Niemand speelde meer interlands voor Oranje dan zij.

Schat aan ervaring

Bij Ajax zijn ze natuurlijk dolblij met het nieuws. Technisch directeur Alex Kroes heeft mooie woorden over voor de routinier. "We zijn erg blij dat Sherida langer bij Ajax blijft. Ze brengt natuurlijk een schat aan ervaring mee en qua karakter is Sherida een unieke speelster. Het is geen toeval dat ze recordinternational is voor het Nederlands elftal, met een ongeëvenaard aantal interlands in Europa."

Kroes vindt Spitse een 'geboren leider en een modelprof'. Over een aantal weken speelt Spitse haar zoveelste toernooi met Nederland. De ploeg van bondscoach Andries Jonker, die na toernooi vertrekt, speelt op 5 juli de eerste wedstrijd van het EK. In de poule moet het afrekenen met Wales, Engeland en Frankrijk.

Moeilijke fase in Oranje

Spitse gaf enkele weken geleden in een interview nog aan pas na het EK verder te kijken wat betreft haar toekomst, maar heeft die knoop nu al doorgehakt. Met Nederland is ze bezig aan een moeilijke periode. De laatste twee Nations League-duels leverden slechts één punt op. Tegen Duitsland werd het liefst 4-0. Ook van Schotland (1-1) werd niet gewonnen. Volgende week donderdag spelen Spitse en co nog een oefeninterland tegen Finland.