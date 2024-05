Ajax is verboden woord bij Francesco Farioli: 'Niet het moment om over mij te praten'

Het lijkt er sterk op dat de 35-jarige Francesco Farioli de nieuwe trainer van Ajax wordt. De Italiaan is momenteel eindverantwoordelijke bij OGC Nice, dat nog twee duels in Ligue 1 speelt en zich nog kan plaatsen voor de Champions League. Farioli wil dus dat de focus daar op ligt.

"Of het moeilijk is om me te focussen op deze wedstrijd door alle geruchten rondom Ajax? Nee. Zoals ik eerder al zei: dit is niet het moment om over mij of spelers individueel te praten. Maar we moeten praten over de bubbel van het team: ons elftal en wat het team bereikt heeft", sprak Farioli daags voor de wedstrijd tegen landskampioen Paris Saint-Germain.

Hopen op Champions League

Theoretisch kan OGC Nice nog derde of vierde eindigde in Ligue 1. Dan moet het woensdag allereerst winnen van PSG, dat al kampioen is. Volgens Farioli heeft de ploeg al een 'groot deel' van de doelstellingen bereikt. "We moeten onze aandacht richten op de spelers, de staf en de club. Met onze selectie moeten we winnen van PSG", stelde hij. Bij verlies zijn de derde en vierde plek uit zicht voor Farioli en zijn team.

Paris Saint-Germain wil in Nice niet te veel risico's nemen met het oog op de finale van de Coupe de France tegen Olympique Lyonnais. Daarom spelen Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé hoogstwaarschijnlijk niet mee. Een mazzeltje voor Nice, maar zei Farioli: "PSG heeft genoeg spelers om hen te vervangen. PSG heeft een selectie van hoge kwaliteit."

Negatief advies voor Ajax

In Amsterdam ligt volgens De Telegraaf een contract voor drie jaar klaar voor Farioli. Ajax moet er wel eerst zien uit te komen met OGC Nice. Volgens oud-voetbalanalist Johan Derksen is het geen slimme zet van Ajax om met de onervaren Farioli in zee te gaan.

"Als Ajax slim is en als Alex Kroes slim is, dan beginnen ze nooit aan die keeperstrainer van 35 uit Frankrijk hè", vertelde hij bij Vandaag Inside. Volgens Derksen moet Ajax even geduld hebben. "Ten Hag komt eraan", zei hij doelend op een eventueel vertrek van Ten Hag bij Manchester United, waar hij onder vuur ligt. "Dan heb je geen risico."