Vlak voor de kraker Real Madrid - Olympique Marseille in de Champions League, braken er rellen uit tussen Franse fans en de politie in de straten van de Spaanse hoofdstad. Marseille is de volgende tegenstander van Ajax en dat zorgde in Amsterdam al voor zorgen. De fans zijn berucht in Frankrijk en ver daarbuiten.

Op weg naar het Santiago Bernabéu-stadion veroorzaakten fans van Olympique Marseille chaos in de straten van Madrid. De Spaanse politie greep hard in met wapenstokken om de situatie te kalmeren. De wedstrijd werd als een hoogrisicoduel beschouwd, en dat bleek al zo'n twee uur voor de aftrap terecht. Fans van OM raakten slaags met de Spaanse politie. De ordediensten grepen in en sloegen enkele supporters met wapenstokken, waarna de meeste mensen zich terugtrokken.

Traangas

Meer dan 1500 veiligheidsagenten waren aanwezig rondom het stadion om de orde te bewaren en de bezoekende fans in bedwang te houden. Toch liep de situatie volledig uit de hand. De spanningen hielden geruime tijd aan, waarbij de autoriteiten zelfs traangas moesten inzetten om de menigte uit Marseille uiteen te drijven. De Franse fans in het stadion mochten daarna even dromen van een stuntbezoek aan de Spaanse hoofdstad. Marseille kwam op een 1-0 voorsprong, maar ging tegen tien man van Real alsnog onderuit.

Marseille - Ajax

Bij de loting van de Champions League werd Marseille ook gekoppeld aan Ajax. Eind september is die wedstrijd al en Ajax communiceerde naar de eigen aanhang al meteen dat ze beter geen reis naar de Franse havenstad konden boeken. Er was en is grote kans op dat Nederlandse fans niet welkom zijn en dat is misschien maar goed ook. De hooligans in Marseille staan bekend als een van de gevaarlijkste van Europa. Ajax ontvangt eerst Inter woensdagavond, voordat de blik richting Marseille-uit kan.

