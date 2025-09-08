Het eerste duel van Ajax in de Champions League is nog niet begonnen, of er is al teleurstellend nieuws voor de fans. De club vreest namelijk dat er geen supporters uit Amsterdam welkom zullen zijn bij het uitduel tegen Olympique Marseille, en adviseert fans om voorlopig nog geen reis naar de Franse stad te boeken.

Ajax heeft maandag overleg gehad met Olympique Marseille en de lokale autoriteiten van de stad in het zuiden van Frankrijk over de uitwedstrijd op 30 september. Zij willen geen fans van de club uit Amsterdam in de stad en het stadion toelaten.

Bezwaar

Ajax heeft tijdens het overleg bezwaar gemaakt en op basis van argumenten getracht de betrokkenen op andere gedachten te brengen. Toch vreest de club dat het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken het advies van de lokale autoriteiten van Marseille overneemt.

Ajax in de Champions League

Door de tweede plaats van Ajax in de Eredivisie afgelopen seizoen, wist de club een ticket voor de Champions League veilig te stellen. Het is echter maar de vraag wat voor niveau Ajax in Europa zal laten zien. De eerste wedstrijden in de VriendenLoterij Eredivisie leverden namelijk weinig hoopgevende resultaten op. De Amsterdammers wisten alleen te winnen van promovendus Telstar (2-0) en Heracles (0-2)

Tegen Go Ahead Eagles en FC Volendam speelden de Amsterdammers gelijk. Na de laatste wedstrijd tegen FC Volendam trok Ajacied Davy Klaassen een onheilspellende conclusie. Hij stelde dat als Ajax hetzelfde niveau zou laten zien in de Champions League als tegen FC Volendam, dat de Amsterdamse club met nul punten zou eindigen in de poule.

Het is te hopen dat de interlandperiode en de extra vrije dagen die de Ajacieden daardoor kregen van hun club een positieve uitwerking zal hebben. Zaterdag 13 september staat de volgende wedstrijd voor Ajax op de planning. Dan nemen de Amsterdammers het in eigen huis op tegen PEC Zwolle.

