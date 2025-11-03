Remko Pasveer moet de nieuwe leider zijn van Ajax, nu hij puur op basis van leiderschap terug in de basis is gezet door John Heitinga. Dat hij op het veld grossiert in fouten maakt daarbij kennelijk niet uit. Maar dat hij vervolgens na afloop met name naar zijn medespelers wijst na een eigen fout, toont juist het gebrek aan leiderschap.

Een leider moet ook zijn ploeg in bescherming nemen als het niet lekker gaat, al helemaal als jijzelf de bron van de problemen bent. Dat Ajax gelijkspeelde tegen sc Heerenveen in de eigen Johan Cruijff ArenA is op het conto van Remko Pasveer te schrijven. Maar zijn keuze na afloop was om ook naar de verdedigers te wijzen. Dat is leider-onwaardig. Terwijl hij de bal los liet en niet wegwerkte. Daar kan geen rennende verdediger tegenop.

Vreemd verhaal

"Het verhaal is dat we leiding missen in het team, vorig jaar is gebleken dat ik dat denk ik goed beheers. Samen met Henderson. Maar voor mij is het taak om de boel wakker te houden en iedereen op zijn plek te zetten", was het verhaal van Pasveer tegenover ESPN.

Maar de reden dat hij eerder gepasseerd werd, had met zijn kwaliteiten te maken die hij niet meer genoeg heeft. Dan kan je leiderschapskwaliteiten hebben, maar als je zelf niet levert dan tast dat direct jouw autoriteit aan. Al helemaal als je na afloop dan óók naar je medespelers gaat wijzen.

Ajax op zoek naar écht leiderschap

Het laat de stuurloosheid zien bij Ajax waar ze hebben geprobeerd leiderschap in te passen ten koste van kwaliteit. Maar ook daarbij valt Pasveer dus door de mand. Nota bene hij vertelde vrijdag in een zin: "Het heeft geen zin om keihard met een vinger te wijzen naar iemand die keihard zijn best doet", doelend op de kritiek op Heitinga.

Het plannetje met Pasveer is mislukt, dat moge duidelijk zijn. Jaros mag dan een mindere leider zijn, hij is wel een betere keeper. En dat is toch het eerste dat telt op het veld. Want als die voorwaarde niet op orde is, dan kan je een leider zijn wat je wilt, maar dan komt dat totaal niet over op de groep. Dat blijkt ook, want ondanks dat hij nu 'de leider' is, is de organisatie van de verdediging nog altijd niet op orde.

