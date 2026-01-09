Kenneth Taylor heeft zijn jeugdliefde Ajax officieel achter zich gelaten. Vrijdagavond werd de transfer definitief afgerond. Mogelijk kan hij zondag al spelen namens zijn nieuwe club tegen Hellas Verona.

De afgelopen dagen hing de transfer van Taylor naar Lazio al in de lucht, maar moesten er nog plooien gladgestreken worden. Dat is nu gelukt. Ajax krijgt een vaste transfersom van 16,85 miljoen euro. Daarbovenop komen nog bonussen. Met dat geld kunnen de Amsterdammers weer de markt op.

Vervanger van Matteo Guendouzi

Taylor nam deze week afscheid van zijn ex-teamgenoten bij Ajax en verliet de kleedkamer in de Johan Cruijff Arena met koffer en al. Hij reisde samen met zijn vriendin Jade Anna van Vliet af naar de Italiaanse hoofdstad. Daar zette hij een krabbeltje onder een contract tot medio 2028. Zondag wil Lazio Taylor er graag bij hebben voor het duel met Hellas Verona in de Serie A. De Nederlandse middenvelder wordt gezien als de vervanger van Matteo Guendouzi, die op het punt staat om voor dertig miljoen euro te verkassen naar het Turkse Fenerbahçe.

"Kenneth is een echte Ajacied", trapt directeur voetbalzaken Marijn Beuker zijn dankwoord af. "Hij heeft zich ontwikkeld tot een vaste waarde op het middenveld en heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan onze sportieve prestaties. Kenneth wil graag een volgende stap in zijn carrière zetten en die kans gunnen wij hem van harte. Wij hebben hem daarom bedankt voor zijn inzet en veel succes gewenst in Italië."

Nieuwe speler Ajax?

Voor wie Ajax gaat nu er weer wat transfergeld op de plank komt, is nog niet bekend. Deze week kwam naar buiten dat de Amsterdammers interesse zouden hebben in Manuel Ugarte van Manchester United. De Uruguayaan zou gehuurd moeten worden voor de rest van het seizoen. Ook Daley Blind staat (weer) op de radar, als controleur. Vorige maand haalde Ajax met de transfervrije Japanner Takehiro Tomiyasu al een verdediger binnen voor de rest van het seizoen.

Niet naar FC Porto

Afgelopen zomer wilde FC Porto Taylor ook al hebben, maar schrok de Portugese topclub van de vraagprijs van Ajax van boven de twintig miljoen euro. Taylor baalde toen van het uitblijven van een deal, maar richtte zich weer op Ajax. Bij Porto was hij herenigd geweest met voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli, die na het behalen van de tweede plaats vorig seizoen weg moest uit Amsterdam.

