Aankomend weekend gaat de Eredivisie weer van start. Dat betekent dat de voorbereiding bijna tot zijn einde is gekomen. Zo ook voor Ajax, dat het in de laatste oefenwedstrijd opnam tegen AS Monaco.

Ajax-trainer John Heitinga startte met twee nieuwe aanwinsten in de basis. Linksbuiten Raul Moro en doelman Vitezslav Jaros mochten beginnen. Daarnaast was er een basisplaats voor de 17-jarige Aaron Bouwman. Bij AS Monaco stonden ex-PSV'er Jordan Teze en voormalig RKC-speler Mika Biereth aan de start.

De kersverse Ajax-aanwinst Oscar Glouk was nog niet speelgerechtigd, maar zat wel op de tribune. Jorrel Hato was niet aanwezig in de Johan Cruijff Arena aangezien hij in Londen is om zijn transfer naar Chelsea af te ronden.

Eerste helft

De Amsterdammers hadden het lastig de eerste twintig minuten. Het was voornamelijk AS Monaco dat de kansen kreeg, maar tot een doelpunt wisten de Fransen niet te komen.

Langzamerhand kreeg Ajax steeds meer grip op de wedstrijd en de ploeg van Heitinga creëerde steeds meer kansen. Uiteindelijk brak Kenneth Taylor de ban met een prachtig doelpunt na een mooie combinatie met Davy Klaassen.

Maar lang konden de Amsterdammers niet genieten van de voorsprong. Slechts vijf minuten na de 1-0 herpakte Monaco zich. Op aangeven van Caio Henrique kon Biereth makkelijk binnen tikken.

Tweede helft

In de 63ste minuut vond er een dubbele wissel plaats aan de kant van Ajax. Moro werd vervangen door Mika Godts en Wout Weghorst moest het veld verlaten voor Brian Brobbey.

Slechts enkele minuten later leidde de Belgische buitenspeler, die net in het veld stond, slordig balverlies op eigen helft. Waarna Takumi Minamino op aangeven van Teze de 1-2 kon binnenwerken.

In de fase die hierop volgde had Ajax het weer moeilijk. Mede dankzij meerdere slordige momenten kon Monaco gigantische kansen creëren, maar de Fransen wisten deze niet af te maken.

Tot overmaat van ramp moest Brobbey in de 81ste minuut het veld verlaten nadat hij geblesseerd raakte. Hij kon nog geen twintig minuten volmaken.

Enkele minuten na het uitvallen van Brobbey heroverde Klaassen de bal op het middenveld en zette een snelle aanval op. Via Godts kwam de bal bij Owen Wijndal terecht, die laag kon voorgeven waarna Bertrand Traore de gelijkmaker kon binnenschieten.

De laatste minuten maakte Ajax de meeste kans op de overwinning. Traore kreeg twee dotten van kansen, maar hij schoot deze recht in de handen van de doelman en in het zijnet. De stand bleef hierdoor 2-2.

Harde woorden

Na afloop sprak Ziggo-analist Ronald de Boer harde woorden uit over de Amsterdammers. Volgens hem was Monaco de betere ploeg. "In balbezit, in de omschakeling, qua fysiek. Deze ploeg is beter dan Ajax op dit moment", zo opperde hij. "Op dit moment vind ik Ajax nog niet Champions League-waardig", concludeerde de oud-voetballer.

Competitie

Dit was de laatste wedstrijd in de voorbereiding voor Ajax. Aankomende zondag staat de eerste wedstrijd van de competitie op het programma. Ze moeten het dan in eigen huis opnemen tegen promovendus Telstar.