Ajax kan met de borst vooruit gaan starten aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. Met een nieuwe frisse Ajax-wind en de nodige slimme aankopen lijkt er een mooi fundament gebouwd om mee te werken het aanstaande seizoen. Francesco Farioli riep dat er een storm op komst was, maar daarvan lijkt geen sprake. Sportnieuws.nl-watcher Rick Kraaijeveld bespreekt de kansen van de Amsterdammers het aanstaande seizoen.

Dat het een zwaar jaar gaat worden, dat staat als een paal boven water. Dat was het vorig jaar immers ook. Francesco Farioli leverde een goede prestatie door tot het einde mee te doen om het kampioenschap en Champions League-voetbal te halen. Hij besliste zelf indirect ook: die verwachting kan ik volgend jaar niet weer waar maken. Er zou veel veranderen in Amsterdam, maar tot nu toe wordt dat in goede banen geleid. Dankzij één van de sterkste punten van Ajax in de historie kan men met opgeheven hoofd de competitie in gaan: Ajax is namelijk uitstekend in verkopen.

Ajax in de verkoop

Alex Kroes kon hoog in de boom zitten voor Jorrel Hato, waardoor er alsnog een transfersom van boven de 40 miljoen voor hem kwam. Dat terwijl er goedkopere krachten binnen zijn gekomen bij Ajax. Oscar Gloukh moet het nog gaan laten zien, maar is op papier een geweldige aanwinst voor Ajax. Waar in Jordan Henderson een oude, verdedigende middenvelder weg is gegaan, krijgen ze daarvoor een jonge, aanvallende middenvelder voor terug. Dat past precies in de visie van de nieuwe trainer John Heitinga.

Want wat in de voorbereiding al duidelijk is geworden: men hoeft in Amsterdam niet meer bang te zijn voor een verdedigende opstelling bij Ajax. De speelstijl van Farioli was vorig jaar onderwerp van gesprek en Heitinga heeft dat 180 graden gedraaid. Er wordt weer fris en energiek aanvalspel gespeeld, zoals dat in het DNA van de club zit.

De verdediging

Wel legt dat direct een probleem bloot bij de Amsterdammers. Er moet achterin eigenlijk nog wat gehaald worden, want de defensie oogt wat jong, dun en naïef. Er lopen zat talenten rond, waarvan Aaron Bouwman zich positief liet zien deze voorbereiding. Maar een echte leider mist daar en kwalitatief mag het ook wel omhoog.

Ko Itakura wordt genoemd. Dat zou een goede toevoeging zijn, omdat hij op meerdere posities kan concurreren. Zo wordt de verdediging op scherp gezet. Probleem is dat er met het vertrek van Hato misschien ook nog wel een échte linksback bij moet komen die met Owen Wijndal kan concurreren en eventueel Youri Baas.

Spits

Een zorgenkindje dat vanuit vorig jaar ook nog is meegenomen is de spitsenpositie. Wout Weghorst en Brian Brobbey konden nooit echt uitmaken wie de eerste spits zou zijn. Laatstgenoemde wil graag vertrekken terwijl Weghorst ook nog niet echt zijn beste kant heeft laten zien deze voorbereiding. De twee spitsen wisselden elkaar af in de wedstrijden tot nu toe en waren samen goed voor 0 doelpunten. Mocht Ajax nog een zakcentje vinden, is een spits ook wenselijk.

Zo'n zakcentje gaat alleen nog maar gevonden worden wanneer er spelers vertrekken. Ajax heeft met alle macht verkocht deze zomer om de financiële situatie op orde te krijgen. Dat is deels al gelukt, maar een vertrek van Sivert Mannsverk, Brian Brobbey, Ahmetcan Kaplan en Chuba Akpom moeten plaatsvinden voordat er iets kan gebeuren.

Doelstelling

Daarmee heeft Heitinga een grote klus voor zich, omdat de mogelijkheden beperkt zijn. Maar waar Ajax vorig jaar vaak als los zand aanvoelde, kan Heitinga wel een stabiel geheel ervan maken. Of Ajax met een stabiel geheel weer kan mee doen om de landstitel valt nog te bezien én zal afliggen van wat er deze transferzomer nog staat te gebeuren. Maar een plek bij de eerste twee moet absoluut haalbaar zijn voor Ajax.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.