Oranje-recordinternational Wesley Sneijder is sinds augustus 2019 met voetbalpensioen. Toch trekt de voormalig speler van onder meer Ajax, Inter en Oranje nog weleens de kicksen aan. Dat doet hij later in augustus voor een evenement van Ronaldinho.

Op zaterdag 9 augustus 2025 wordt in het Rudolf-Tonnstadion te Schwechat (Oostenrijk) een demonstratiepotje gehouden: Magic Moments with Ronaldinho. Ook Sneijder is aangekondigd als prominente gast.

"Hallo Oostenrijk", zo spreekt Sneijder in een promovideo op Instagram. "Op 9 augustus ben ik bij de wedstrijd met legendarische spelers met onder meer Ronaldinho. Ik heb er veel zin in, ook om andere prominente oud-spelers te ontmoeten. De pot vindt plaats nabij Wenen. Ik kan niet wachten om jullie allemaal te zien en een potje voetbal te spelen."

Prijzen voor tickets

Op de site van Eventbrite is te zien dat tickets voor een staplaats vanaf 20 euro te scoren zijn. Een zitplaats is te krijg vanaf 90 euro. Een VIP-ticket is aardig wat duurder: vanaf 510 euro. En in het Marriott Hotel Vienna wordt een 'players party' gehouden waar je voor 410 euro bij aanwezig mag zijn. Wat je dan krijgt: "Een all-inclusive avond met buffet en drankjes, Ronaldinho ter plaatse."

Klapstuk is het 'full package' van 1.010 euro, dat wordt aangeprezen als 'de ultieme Ronaldinho-ervaring! Beleef een heel weekend met Ronaldinho – van dichtbij, exclusief en onvergetelijk.' Het pakket bevat een VIP-ticket, toegang tot de player-party, deelname aan het vrijetrappentoernooi van zondag en een gesigneerd shirt plus persoonlijke foto met Ronaldinho.

Opadinho

Eind 2024 werd de Braziliaanse legende Ronaldinho opa. De ex-speler van onder meer Barcelona werd in 2005 vader van João Mendes. Hij was toen samen met professionele danseres Janaína Mendes. De twee zijn niet meer bij elkaar, maar gaan wel vriendschappelijk met elkaar om.

Ook Mendes is voetballer. Misschien gaat hij zijn vader achterna op het allerhoogste niveau. Ronaldinho kende zijn beste periode bij FC Barcelona, waar hij sinds 2003 speelde. Met de Catalanen won hij in vijf jaar één keer de Champions League, twee keer de Spaanse landstitel en twee keer de beker. Bij AC Milan werd hij na zijn transfer één landskampioen. Hij keerde in 2011 terug naar zijn thuisland, waar zijn carrière in 2015 eindigde.