De loting voor de tweede ronde van de Eurojackpot KNVB Beker is verricht. Ajax en PSV spelen tegen amateurs. De landskampioen doet dat in eigen huis, de ploeg van John Heitinga moet naar Sportpark Dijkpolder. Daar werd in de eerste ronde een Eredivisionist verslagen. Check de volledige loting hieronder.
Er zijn nog 32 teams over. De verdeling is als volgt: 15 teams uit de Eredivisie, 6 teams uit de Keuken Kampioen Divisie, 7 teams uit de Tweede Divisie en 4 teams uit de Derde Divisie. In deze ronde stromen ook de teams die Europees actief zijn, namelijk Ajax, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, Go Ahead Eagles en PSV. Go Ahead is ook de regerend bekerwinnaar.
Voor AZ geldt een bijzondere situatie. De Alkmaarders spelen in de bekerweek namelijk hun laatste wedstrijd in de Conference League. Het zorgt ervoor dat hun wedstrijd tegen PEC Zwolle begin december wordt gespeeld. De speeldata voor de overige teams zijn op 16, 17 en 18 december.
Loting tweede ronde Eurojackpot KNVB Beker
Heracles Almelo - VV Hoogeveen
PSV - GVVV
Fortuna Sittard - Almere City FC
AFC - NEC
Willem II - Sparta Rotterdam
Spakenburg - FC Twente
PEC Zwolle - AZ
Excelsior Maassluis - Ajax
TOP Oss - FC Utrecht
HSV Hoek - Telstar
Sportlust '46 - De Treffers
FC Den Bosch - Katwijk
FC Volendam - Genemuiden
HSC '21 - RKC Waalwijk
Feyenoord - sc Heerenveen
Roda JC - Go Ahead Eagles
Ajax tegen stuntploeg
De loting heeft geen echte toppers opgeleverd, al spelen AZ en Feyenoord wel tegen twee teams uit de Eredivisie. Voor de Rotterdammers zit de bekerwedstrijd tegen Heerenveen tussen de duels met Ajax (uit) en FC Twente (thuis). Ajax speelt op hun beurt tegen Excelsior Maassluis, dat deze week naamgenoot Excelsior verraste door in extremis te winnen. Via een ongekende scrimmage viel in de 121e minuut de winnende goal voor de ploeg uit de Tweede Divisie. Nick Nagtegaal maakte de goal.
Ook landskampioen PSV speelt tegen een ploeg uit de Tweede Divisie. GVVV uit Veenendaal is de tegenstander. Die ploeg stuntte midweeks door De Graafschap met 4-2 te verslaan.