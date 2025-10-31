De loting voor de tweede ronde van de Eurojackpot KNVB Beker is verricht. Ajax en PSV spelen tegen amateurs. De landskampioen doet dat in eigen huis, de ploeg van John Heitinga moet naar Sportpark Dijkpolder. Daar werd in de eerste ronde een Eredivisionist verslagen. Check de volledige loting hieronder.

Er zijn nog 32 teams over. De verdeling is als volgt: 15 teams uit de Eredivisie, 6 teams uit de Keuken Kampioen Divisie, 7 teams uit de Tweede Divisie en 4 teams uit de Derde Divisie. In deze ronde stromen ook de teams die Europees actief zijn, namelijk Ajax, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, Go Ahead Eagles en PSV. Go Ahead is ook de regerend bekerwinnaar.

Voor AZ geldt een bijzondere situatie. De Alkmaarders spelen in de bekerweek namelijk hun laatste wedstrijd in de Conference League. Het zorgt ervoor dat hun wedstrijd tegen PEC Zwolle begin december wordt gespeeld. De speeldata voor de overige teams zijn op 16, 17 en 18 december.

Loting tweede ronde Eurojackpot KNVB Beker

Heracles Almelo - VV Hoogeveen

PSV - GVVV

Fortuna Sittard - Almere City FC

AFC - NEC

Willem II - Sparta Rotterdam

Spakenburg - FC Twente

PEC Zwolle - AZ

Excelsior Maassluis - Ajax

TOP Oss - FC Utrecht

HSV Hoek - Telstar

Sportlust '46 - De Treffers

FC Den Bosch - Katwijk

FC Volendam - Genemuiden

HSC '21 - RKC Waalwijk

Feyenoord - sc Heerenveen

Roda JC - Go Ahead Eagles

Ajax tegen stuntploeg

De loting heeft geen echte toppers opgeleverd, al spelen AZ en Feyenoord wel tegen twee teams uit de Eredivisie. Voor de Rotterdammers zit de bekerwedstrijd tegen Heerenveen tussen de duels met Ajax (uit) en FC Twente (thuis). Ajax speelt op hun beurt tegen Excelsior Maassluis, dat deze week naamgenoot Excelsior verraste door in extremis te winnen. Via een ongekende scrimmage viel in de 121e minuut de winnende goal voor de ploeg uit de Tweede Divisie. Nick Nagtegaal maakte de goal.

Ook landskampioen PSV speelt tegen een ploeg uit de Tweede Divisie. GVVV uit Veenendaal is de tegenstander. Die ploeg stuntte midweeks door De Graafschap met 4-2 te verslaan.