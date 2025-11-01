Ajax heeft zaterdag thuis tegen Heerenveen een matige pot afgeleverd. Het werd 1-1, waardoor de Amsterdammers alweer punten laten liggen in de Eredivisie.

Ajax blijft ondermaats presteren onder trainer John Heitinga. De club verspeelde ook in het thuisduel met sc Heerenveen punten (1-1). Het optreden van de ploeg uit de hoofdstad voorspelt weinig goeds voor de komende duels met Galatasaray en FC Utrecht voor de interlandperiode.

Ajax zag de achterstand op koploper PSV groeien tot 8 punten. Technisch directeur Alex Kroes valt meer te verwijten dan Heitinga dat er in de zomer geen vervangers zijn gevonden voor de vertrokken Jordan Henderson en Jorrel Hato. Maar onder de opvolger van de vertrokken Francesco Farioli heeft de formatie uit de hoofdstad tot november weinig progressie gemaakt.

Ajax-trainer John Heitinga

Trainer Heitinga zegt elke week dat hij werkt aan een min of meer vaste basisploeg. Maar hij houdt voorlopig vooral vast aan wat de week ervoor goed ging. Ajax nam vorige week met invaller Youri Regeer en Owen Wijndal afstand van FC Twente. Beide spelers mochten tegen Heerenveen vanaf de eerste minuut meedoen. Ze kregen de voorkeur boven James McConnell, gehuurd van Liverpool, en Josip Sutalo, die bijna 2,5 jaar geleden voor ruim 20 miljoen euro overkwam van Dinamo Zagreb.

Ajax startte in een laag tempo in een stadion waarin de fanatieke fans van de F-Side stilstonden bij de dood van een 30-jarige bekende supporter. Jannick van der Laan floot voor een strafschop toen Kenneth Taylor over een been van verdediger Sam Kersten dook. Op advies van de videoscheidsrechter kwam hij terug op zijn beslissing. Het toch al trage duel liep nog meer vertraging op doordat supporters van Ajax zoveel vuurwerk voor de overleden fan afstaken dat scheidsrechter Van der Laan voor een pauze van een kwartier floot.

Oei... Remko Pasveer in de fout en Václav Sejk profiteert in de rebound 🧤😬#ajahee — ESPN NL (@ESPNnl) November 1, 2025

Rebound

Ajax drong iets meer aan na de hervatting. Raúl Moro was dicht bij de openingstreffer en uiteindelijk trof Mika Godts in de 38e minuut wel doel (1-0). Ajax leefde even op in de tweede helft, maar meer dan een aardige kans voor Oscar Gloukh en een aantal hoekschoppen leverde dat niet op. De bijna 42-jarige Remko Pasveer, die de laatste weken weer de voorkeur krijgt boven Vítezslav Jaros, bracht zijn ploeg in de problemen. Hij verkeek zich in de 68e minuut op een afstandsschot van Maas Willemsen en was kansloos op de rebound van Václav Sejk (1-1). Heerenveen koesterde in de slotfase de gelijke stand en Ajax kwam niet meer tot een slotoffensief.

Lastige week voor Ajax

Ajax versloeg FC Twente in de Grolsch Veste om zo een reeks van vier duels zonder winst te beëindigen. De Amsterdammers staan voor een drieluik aan verraderlijke en lastige tegenstanders. Eerste de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen, dat al zes duels ongeslagen is, vervolgens thuis in de Champions League tegen Turkse koploper Galatasaray en vervolgens op bezoek bij angstgegner FC Utrecht.

Opstellingen

Opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Gloukh, Taylor; Moro, Weghorst, Godts



Opstelling sc Heerenveen: Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; Brouwers, Van Overeem; Trenkow, Vente, Rivera; Sejk

Noodklok

Ondanks de zege in Enschede werd deze week nogmaals de noodklok geluid in Amsterdam. Trainer John Heitinga staat al enige tijd onder flinke druk en ook bij de kwaliteit van de selectie worden geregeld vraagtekens geplaatst. Ervaren doelman Remko Pasveer stelt 'dat dit een ander Ajax is dan toen ik vier jaar geleden binnenkwam'. Dat heeft vooral met het gemis van één kwaliteit te maken: leiderschap.