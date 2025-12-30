Feyenoord heeft zich volgens verschillende bronnen gemeld bij NEC voor Kodai Sano. De 22-jarige Japanner maakt naam dit jaar in de VriendenLoterij Eredivisie en zou op het lijstje staan van meerdere clubs.

Het middenveld van Feyenoord is in principe al overvol maar moet rekening houden met een eventueel vertrek van Quinten Timber deze winter, willen ze nog geld vangen voor de ex-aanvoerder. Timber stond afgelopen zomer al in de belangstelling, maar van een transfer kwam het niet.

Middenveld van Feyenoord

Van een contractverlenging evenmin, dus zal Feyenoord wellicht eieren voor hun geld moeten kiezen. Anders is het sowieso een welkome versterking voor als Timber in de zomer vertrekt.

Daarbij heerst er een totale blessuregolf op het middenveld van Feyenoord. Jakub Moder kwam heel de eerste seizoenshelft niet in actie, Sem Steijn was geblesseerd en Luciano Valente liep op zijn tandvlees. Feyenoord is voorlopig ook nog Oussama Targhalline kwijt, die met Marokko op de Afrika Cup speelt.

Andere interesse

Volgens berichtgeving van De Telegraaf is ook het Duitse FSV Mainz 05 geïnteresseerd in de speler. Zij hebben één grote troef in handen: zijn broer Kaishu Sano speelt bij de club uit de Bundesliga. Ook PSV had eerder interesse als Joey Veerman naar Fenerbahçe was vertrokken, maar dat ging niet door.

Sano speelt momenteel zijn tweede seizoen bij NEC en heeft 66 duels gespeeld waarin hij acht assists en zeven goals leverde. Hij zou bij Feyenoord de derde Japanner kunnen worden na Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe.

Flinke zak geld

Wel moet Feyenoord flink de portemonnee trekken. Na het recordbedrag van 10 miljoen voor doelman Robin Roefs heeft NEC de smaak te pakken: ze stellen een vraagprijs van 20 miljoen euro voor het 22-jarige talent.

