De inkt op het huurcontract van Maximilian Ibrahimovic is haast nog nat, nu Ajax alweer werk maakt van de komst van de volgende huurling. De Amsterdammers hebben naar verluidt het oog laten vallen op de 19-jarige Braziliaanse rechtsback João Pedro Chermont.

De 19-jarige Chermont kwam in 2019 over naar de jeugdopleiding van Santos en heeft inmiddels al vijftig duels in het eerste team, waar hij samen met Neymar speelt, achter zijn naam staan. Ook heeft de Braziliaan twee interlands in Brazilië Onder 20 gespeeld. Het contract van de rechtsback loopt nog tot eind 2027 bij Santos. Transfermarkt schat zijn huidige waarde op drie miljoen euro.

Links- en rechtsbackpositie Ajax

Volgens De Telegraaf en Voetbal International, wil Ajax werk maken van de komst van Chermont. Hij zou, net als Ibrahimovic gehuurd moeten worden met een optie tot koop. De Amsterdammers zouden aanvankelijk op zoek zijn geweest naar een nieuwe linksback, maar omdat de onlangs vastgelegde Takehiro Tomiyasu op beide backposities uit de voeten kan, is die focus meer verlegd naar de komst van een nieuwe rechtsback.

Daar spelen op dit moment Anton Gaaei en Lucas Rosa. Eerstgenoemde zou echter bij een god bod mogen vertrekken uit Amsterdam. Daarbij kan Rosa ook op de linksbackpositie uit de voeten, waardoor er ruimte is voor een nieuwe rechtsback. Rondom linksback Owen Wijndal gingen er afgelopen tijd geruchten dat hij zou mogen vertrekken bij Ajax, al liet hij zelf onlangs bij ESPN weten dat daar niets over met hem gecommuniceerd was.

Interesse

Hoe Chermont zelf tegen een verhuizing naar Amsterdam aankijkt is nog onduidelijk, alhoewel hij wel geïnteresseerd lijkt te zijn in Ajax. De verdediger volgt de club namelijk op Instagram.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.