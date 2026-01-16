Topvoetballer Lisandro Martínez heeft een opmerkelijke en openhartige onthulling gedaan over zijn moeilijke periode bij Manchester United. De 27-jarige Argentijnse verdediger overwoog vorig jaar serieus om een punt te zetten achter zijn voetbalcarrière. Aanhoudende blessures vergden hem mentaal en fysiek tot het uiterste.

Martínez maakte in de zomer van 2022 nog de overstap van Ajax naar Manchester United voor een bedrag van ongeveer 64 miljoen euro, nadat hij drie jaar in Amsterdam speelde. In zijn eerste seizoen was hij direct een vaste waarde, maar sindsdien wordt zijn tijd op Old Trafford vooral gekenmerkt door blessureleed. Het dieptepunt volgde in februari vorig jaar, toen hij tegen Crystal Palace een zware knieblessure opliep aan zijn voorste kruisband.

'Ik weet niet hoe ik het heb overwonnen'

Die blessure had grote gevolgen. "Ik voelde me geen voetballer meer", onthulde Martínez bij AFA Estudio, het officiële kanaal van het Argentijnse nationale team. "De pijn is zo intens en je denkt dat je nooit meer zult spelen. Het is een mentale en fysieke disbalans en, als ik er nu op terugkijk, weet ik niet hoe ik het heb overwonnen." De verdediger miste door verschillende blessures inmiddels meer dan vijftig wedstrijden voor United.

De Argentijn geeft toe dat hij in de eerste weken na zijn operatie zelfs helemaal klaar was met voetbal. "Na de eerste twee of drie weken wilde ik, om eerlijk te zijn, niet meer voetballen. Maar ik kreeg zoveel steun van mijn familie, vrienden en mensen om me heen, dat ik niet de makkelijke weg wilde kiezen: opgeven", zo vervolgt Martínez.

Rentree

Eind november maakte Martínez zijn rentree bij Manchester United. "Ik zeg altijd dat je ware karakter zichtbaar wordt in tegenspoed. Ik heb me opnieuw verbonden met mezelf, met mijn roots en mijn waarden en dag na dag alles gegeven om terug te komen", besluit de oud-Ajacied.

