Daags na de afgang van Ajax in de beker bij AZ (6-0), blijft de voetbalwereld niet stil over deze 'schande'. Ook oud-Ajacied Hedwiges Maduro zag de vernedering met lede ogen aan, maar hij ziet duidelijk waar het momenteel misgaat bij Ajax. "In deze periode heerst er onrust bij topclubs. Er wordt getrokken aan spelers en dat leeft enorm in de kleedkamer."

Hedwiges Maduro zag het in zijn carrière zo vaak gebeuren; onrust in de kleedkamer tijdens de transferperiodes. Maar ook herkent hij recentere voorbeelden waarin bepaalde clubs waar veel spelers in trek zijn, minder presteren. Zelfs het goede Ajax van Erik ten Hag moest eraan geloven herinnert hij zich. "Het jaar dat zij de halve finale van de Champions League speelden, verloren ze in precies dezelfde periode als nu, 6-2 van Feyenoord in de beker."

Eilandjes in de groep

Een maand later, na de transferperiode, zag de wereld er een stuk anders uit. "Toen wonnen ze die bizarre wedstrijd tegen Real Madrid. Het is altijd zo in de transferperiode dat er veel onrust is bij topclubs. Matthijs de Ligt gaf het toen ook aan, die zei: iedereen was een eilandje." Datzelfde idee krijgt Maduro nu ook een beetje, zeker na het interview van Owen Wijndal na het debacle tegen AZ. "Er wordt in deze periode zoveel geschreven en gezegd, waarvan veel niet waar is. Dat moet je maar slikken. Maar het werkt wel door in de kleedkamer. En daar moet je als speler - maar ook als club - mee om kunnen gaan. Want wat doet het met een speler als hij hoort dat hij weg mag?"

Volgens Maduro is het begrijpelijk dat Wijndal geïrriteerd reageert als het klopt dat de club niets met hem heeft besproken. "Je wil je kunnen focussen op Ajax, maar dat lukt niet als er veel gebeurt in een team. Spelers krijgen te horen dat ze weg mogen, of dat er clubs op de tribunes zitten met interesse. Er gebeurt zoveel op de achtergrond", legt hij uit. "Vorig jaar, toen PSV wat minder presteerde, waren jongens als Noa Lang, Johan Bakayoko en Luuk de Jong allemaal bezig met hun toekomst."

Onrust rondom transfers

Maduro maakte het zelf als speler ook mee bij Ajax. In de zomer voordat hij wegging, wilde Ajax hem verkopen aan Sevilla. Maar Henk ten Cate wist daar niets vanaf en wilde hem behouden. "In die periode kwamen spelers ook naar mij toe in de kleedkamer om te vragen wat ik ging doen. Ga je weg of blijf je?, krijg je dan te horen. Dat is heel vaak zo bij topclubs." Maduro besloot te blijven, maar vertrok in de winter alsnog naar Valencia, omdat onder andere Ten Cate weg ging.

Momenteel is er ook een belangrijk winters vertrek waar rekening mee gehouden moet worden: dat is het vertrek van Kenneth Taylor. "Dat is ook een belangrijke speler geweest in de kleedkamer. Hij speelt ook al jaren bij Ajax en kan makkelijk uitleggen wat de club betekent aan nieuwe spelers. Natuurlijk heb je Sean Steur als vervanger, maar hij kan dat niet vertalen zoals Taylor dat kan. Hij kan niet bij 3-0 achter het team op sleeptouw nemen."

Henderson

Dat brengt de oud-trainer op een ander onderdeel dat hij miste in de afslachting tegen AZ. "Het leiderschapstype ontbreekt bij Ajax", legt hij uit. "Je merkt heel dit seizoen al hoe belangrijk Jordan Henderson als leider bij Ajax was. Zo'n type hebben ze niet en dat is een groot probleem. Je hebt ook leiderschap nodig om te weten hoe je kan verliezen. Liever vechtend ten onder met 3-0 dan blijven voetballen en 6-0 eraf gaan."

Maduro vraagt zich af wie nu zo'n rol op zich neemt. Hij zag Youri Baas wegvallen, wat ook een probleem blijkt bij Ajax. "Dat is echt een belangrijk gemis. Het ligt ineens open. Het gaat mij erom dat als er wat gebeurt in het veld, wie er dan als leiders opstaan. Dat kan je niet alleen, daar heb je twee of drie mensen voor nodig waar iedereen naar luistert. De transferwindow is nog open en je moet dus echt kijken naar iemand die dat heel goed kan."

