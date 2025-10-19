Ajax kan zich nu ook niet meer achter het feit verschuilen dat de ploeg tot zaterdagavond ongeslagen was in de Eredivisie. AZ kwam op bezoek in de Johan Cruijff Arena en deed het toch al wankele bolwerk in Amsterdam verder wankelen. De gepijnigde trainer John Heitinga en middenvelder Kenneth Taylor probeerden de boel bij elkaar te houden, ondanks de opmerkelijke woorden van technisch directeur Alex Kroes.

Taylor vindt niet dat Ajax defensiever moet spelen. "Dat is natuurlijk aan de trainer", zei hij na een nederlaag tegen AZ (0-2). "Maar wij staan achter deze speelwijze. Het kan ook leuk zijn om zo te voetballen." Taylor eindigde vorig seizoen als tweede met Ajax. Zijn toenmalige trainer Francesco Farioli liet de club uit Amsterdam compact verdedigen. Onder John Heitinga speelt Ajax aanvallender, maar geeft het ook veel mogelijkheden weg.

Opmerkelijke woorden Alex Kroes

"We begonnen goed tegen AZ", zei Taylor. "Maar Wout (Weghorst, red.) stond wel buitenspel voordat ik scoorde. Ik denk dat ons tweede doelpunt ook terecht is afgekeurd", doelde hij op een overtreding van Weghorst op Wouter Goes. Volgens technisch directeur Alex Kroes moeten supporters van Ajax realistisch zijn. Hij voorspelde voor het duel met Marseille dat Ajax met 3-0 zou gaan verliezen. "Ik las zoiets", zei Taylor. "Wat dat doet met ons als spelers? Nou, wij beginnen ieder duel om te winnen."

'Vertrouwen zakt weg'

Koploper Feyenoord kan zondag de voorsprong op de concurrent uit de hoofdstad tot 9 punten vergroten. PSV heeft 6 punten meer dan Ajax, dat op de ranglijst ook is gepasseerd door AZ. Trainer John Heitinga was erg teleurgesteld na de nederlaag. "Dit was niet het gewenste resultaat", zei hij. "Het was een teleurstellende avond. We geven twee goals weg en dan zie je dat het vertrouwen bij ons wegzakt."

Ajax leed de eerste competitienederlaag in de Johan Cruijff ArenA, na vier gelijke spelen in uitduels. De nummer 2 van het afgelopen seizoen begon sterk. "Maar we hadden ook toen onze kansen beter moeten uitspelen. Te veel spelers bij ons haalden hun niveau niet. Bij AZ deden ze dat wel."

Fluitconcert Heitinga

Heitinga kreeg een fluitconcert van de fans in de ArenA toen hij Oscar Gloukh na zeventig minuten wisselde. "We hadden het lastig tegen de middenvelders van AZ. Dan ga je iets anders proberen. Jorthy Mokio had het ook lastig, terwijl hij het op trainingen erg goed doet. We moeten verder. Woensdag spelen we alweer een pittige wedstrijd tegen Chelsea."